Simaria conta sua versão sobre o fim da dupla com Simone: "Nos entendemos"

Simaria conta sobre o fim da dupla com irmã em entrevista ao "Fantástico" Crédito: Reprodução / Fantástico

A cantora Simaria Mendes, que fazia parte da dupla Simone & Simaria, conversou com a repórter Renata Ceribelli sobre o fim da dupla com a irmã Simone , fim do casamento e novos projetos profissionais. Em entrevista ao Fantástico, a cantora afirmou que a separação começou com a sua condição vocal.

“Eu estava rouca demais, sobrecarregada, cansada, destruída. E aí, eu fui ao médico. Ele disse: ´Simaria, parou. Sua voz, seu calo não tá legal”, destacou a cantora.

No dia 18 de agosto, a dupla Simone & Simaria anunciou o fim e o começo da carreira solo das irmãs. Na época, Simaria estava afastada por problemas de saúde e Simone que ficou responsável por dar continuidade aos shows. A cantora disse que a ideia era voltar a cantar junto com a irmã, mas não por muito tempo. Mas tudo aconteceria após ela se recuperar, mas Simone quis seguir fazendo os shows e as turnês: “É, a gente combinou, meu irmão veio aqui em casa e falou: ‘Ah, Simone quer cantar e tudo’. Eu falei, ‘cara, pode cantar, mas com a dupla, né? Até eu voltar, né?”, disse.

Simaria ainda contou que o plano dela era fazer alguns shows e encerrar o fim da dupla. Além disso, a cantora disse que. enquanto ela queria uma coisa, a irmã queria outra. “Eu queria fazer um disco em espanhol. E eu a chamei para participar desse disco. Ela disse: ‘irmã, agora eu não quero'”, ressaltou.

A cantora ainda esclareceu que ela e a Simone são parceiras, irmãs e que nunca teve rivalidade uma entre a outra. Ainda ressaltou que o fim das coleguinhas aconteceu como um casamento: “Tem uma hora que não dá mais”.

Na entrevista, Simaria ainda falou sobre o fim do casamento com o espanhol Vicente Escrig, com quem esteve casada por 14 anos e teve dois filhos, Giovanna e Pawel. Para ela, o que mais a fragilizou foi ver os filhos sofrendo com a separação do casal.

A cantora contou que sempre teve dificuldade em tomar decisão de separar e que tudo aconteceu após ela receber o conselho de um amigo médico. "Ele disse: 'Ou você continua casada pelos seus filhos e segue infeliz ou vai ser feliz'. E eu escolhi ser feliz", destacou ela.

Sobre os futuros planos, Simaria disse que recebeu um convite para participar do prêmio “La Musa Awards” para homenagear compositores latino-americanos e que “está plantando sementes”. Ela ainda revelou que não tem planos de voltar aos palcos mas deve seguir na música com composições. Inclusive, ela cantou um trecho de sua nova música.