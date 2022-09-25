Simaria aparece de surpresa em show de Simone em SP e emociona a irmã

Pouco mais de um mês após anunciarem oficialmente a separação da dupla, Simone e Simaria voltaram a subir no palco juntas neste sábado (24) em São Bernardo do Campo, na Grande SP. Simaria apareceu de surpresa na apresentação que a irmã fazia e emocionou o público e a própria Simone.

Vídeos feitos por fãs e que circulam nas redes sociais mostram o momento da surpresa. "Já que você chegou aqui de surpresa, nem eu tava esperando... De onde você saiu, de uma caixa?", perguntou Simone. "Eu falei: vou prestigiar minha irmã hoje", respondeu Simaria.

Simone e Simaria hoje no último show em nome da dupla pic.twitter.com/33SJIgSXzi — archive simone (@archivesimone) September 25, 2022

"Quem está feliz em ver Simone e Simaria juntas levanta a mão", pediu Simaria para o delírio do público. As irmãs cantaram algumas músicas juntas e Simone chegou a chorar emocionada.

"Deus te abençoe, te fortaleça. Que você siga firme, cuidando dos seus bebês e o amor que eu sinto por você nunca irá mudar", afirmou Simone. "O meu também nunca vai mudar", respondeu Simaria. As duas terminaram com um abraço e a frase: "Te amo pra sempre".

Simaria participa do show de Simone em São Bernardo do Campo (SP) Crédito: Redes sociais

O anúncio oficial da separação da dupla foi feito em 18 de agosto, mas Simaria já estava afastada do palco havia algum tempo. Ela alegou que precisava cuidar da saúde e revelou que a irmã irá cumprir a agenda de shows sozinha. "Cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar".

Ao anunciar a separação definitiva, ela disse que vai "cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal". "Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível."