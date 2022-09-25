Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Simaria aparece de surpresa em show de Simone em SP e emociona a irmã
Após separação

Simaria aparece de surpresa em show de Simone em SP e emociona a irmã

"Quem está feliz em ver Simone e Simaria juntas levanta a mão", pediu Simaria para o delírio do público. As irmãs cantaram algumas músicas juntas e Simone chegou a chorar emocionada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 14:14

Pouco mais de um mês após anunciarem oficialmente a separação da dupla, Simone e Simaria voltaram a subir no palco juntas neste sábado (24) em São Bernardo do Campo, na Grande SP. Simaria apareceu de surpresa na apresentação que a irmã fazia e emocionou o público e a própria Simone.
Vídeos feitos por fãs e que circulam nas redes sociais mostram o momento da surpresa. "Já que você chegou aqui de surpresa, nem eu tava esperando... De onde você saiu, de uma caixa?", perguntou Simone. "Eu falei: vou prestigiar minha irmã hoje", respondeu Simaria.
"Quem está feliz em ver Simone e Simaria juntas levanta a mão", pediu Simaria para o delírio do público. As irmãs cantaram algumas músicas juntas e Simone chegou a chorar emocionada.
"Deus te abençoe, te fortaleça. Que você siga firme, cuidando dos seus bebês e o amor que eu sinto por você nunca irá mudar", afirmou Simone. "O meu também nunca vai mudar", respondeu Simaria. As duas terminaram com um abraço e a frase: "Te amo pra sempre".
Após separação
Simaria participa do show de Simone em São Bernardo do Campo (SP) Crédito: Redes sociais
O anúncio oficial da separação da dupla foi feito em 18 de agosto, mas Simaria já estava afastada do palco havia algum tempo. Ela alegou que precisava cuidar da saúde e revelou que a irmã irá cumprir a agenda de shows sozinha. "Cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar".

Veja Também

Marido de Simone diz que cantora chorou ao anunciar separação de Simaria

Simaria é processada pelo ex e está proibida de citar o nome dele

Simone nega carreira gospel após fim da dupla com Simaria

Ao anunciar a separação definitiva, ela disse que vai "cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal". "Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível."
Após cumprir a agenda da dupla, Simone começa em outubro oficialmente sua carreira solo. Essa é a data em que ela deverá lançar suas primeiras músicas solo. Ela já anunciou que "segue no gênero em que brilhou e ocupou as primeiras posições nas paradas de todo o Brasil".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música São Paulo (SP) Sertanejo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar
ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores
Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados