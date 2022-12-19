Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Claudia Rodrigues coloca imóveis à venda para custear cirurgia de R$ 26 milhões
Famosos

Claudia Rodrigues coloca imóveis à venda para custear cirurgia de R$ 26 milhões

Em entrevista ao ‘Globo’, a atriz e comediante declarou que pretende voltar aos palcos dois dias depois que tiver alta do tratamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 18:19

Cláudia Rodrigues passa mal e busca atendimento médico
Cláudia Rodrigues contou que vai fazer uma cirurgia para remediar algumas sequelas provocadas pela esclerose múltipla Crédito: Reprodução/Instagram/@claudia_rodrigues_oficial
Em entrevista ao O Globo, Claudia Rodrigues contou que vai fazer uma cirurgia para remediar algumas sequelas provocadas pela esclerose múltipla, doença com a qual ela foi diagnosticada em 2006. A esperança é que, depois de passar pelo procedimento, a atriz possa voltar a trabalhar. "Estou bem animada. Essa cirurgia vai sarar minhas sequelas. É genial", disse.
A cirurgia vai ser realizada nos EUA, entre os meses de março e abril. Adriane Bonato, namorada da atriz, explicou que a operação é nova e utiliza uma tecnologia que dispensa a abertura de qualquer parte do corpo do paciente. "O médico mapeia o corpo, vê o que falta de vitaminas etc, para poder equilibrar a pessoa novamente. É tudo feito através de um software. Não tem anestesia, não tem corte. Nada invasivo", contou.
O investimento é alto, tanto quanto as expectativas - a cirurgia vai custar US$ 5 milhões ou R$ 26,5 milhões. Para conseguir pagar pelo procedimento, a atriz colocou alguns de seus imóveis à venda. "Só precisamos adaptar o pagamento. Até porque, tendo a melhora esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta, que são os espetáculos dela, e vai voltar a ganhar dinheiro. Eu também volto a trabalhar. E a gente paga isso", disse Adriane.
O plano é que Cláudia volte aos palcos dois dias após receber alta, revelou Adriane. Elas querem fazer um espetáculo em que possam falar da doença e levar uma palavra de esperança para as pessoas. "Seremos eu e ela no palco falando da esclerose múltipla, do tratamento até aqui e dos resultados que ela teve. A ideia é usá-la como exemplo para contribuir com outras pessoas", afirmou.

Veja Também

Thiago Rodrigues: polícia descarta assalto e alega que ator caiu sozinho

Larissa Manoela e André Frambach estão noivos: ‘Pra vida toda’

Retorno de RBD? Fãs vão à loucura nas redes após anuncio misterioso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cirurgia Claudia Rodrigues Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados