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Saúde

Sharon Osbourne é levada às pressas para hospital após passar mal em gravação

De acordo com o TMZ, a atração aborda o tema fantasmas. Ainda não foi divulgado o estado de saúde de Sharon, que está com 70 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 16:23

Sharon Ousborne
Sharon Ousborne Crédito: Instagram/@sharonosbourne
Sharon Osbourne, apresentadora e mulher de Ozzy Osbourne, foi levada "às pressas" a um hospital da Califórnia, Estados Unidos, depois de passar mal durante a gravação de um programa sobre fantasmas, segundo o portal Page Six. Até a publicação desta matéria não havia sido divulgado o estado de saúde de Sharon, que está com 70 anos.
Ao TMZ, um porta-voz dos Bombeiros disse que recebeu a chamada médica dos estúdios, mas não deu detalhes sobre o que aconteceu. Os representantes dos Sharon Osbourne foram procurados pelo portal americano, mas não retornaram.
Sharon tem histórico com diversos problemas de saúde: testou positivo a covid-19 esse ano, teve câncer de intestino e também revelou à revista Time que sofria de distúrbios alimentares. Atualmente, ela tem ajudado a cuidar do marido, o astro Ozzy Osbourne, que fez uma cirurgia na coluna e está com dificuldade para se locomover. Ele também recebeu o diagnóstico de mal de Parkinson.
Sharon Osbourne ganhou destaque no reality show The Osbournes, que mostrava o cotidiano da família do rock. Depois disso, foi jurada de programas como o britânico X Factor e America's Got Talent.

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