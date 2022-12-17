Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Poderosa!

Pabllo Vittar surpreende e canta em show da banda Bring Me The Horizon, veja

Cantora estava acompanhando apresentação dos bastidores e foi convidada pelo vocalista, Oliver Sykes, para subir no palco
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 12:34

A cantora Pabllo Vittar publicou um carrossel com fotos ao lado de Oliver Sykes, vocalista da banda Bring Me The Horizon
A cantora Pabllo Vittar publicou um carrossel com fotos ao lado de Oliver Sykes, vocalista da banda Bring Me The Horizon Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
Os fãs da Bring Me The Horizon, banda britânica de “pop metal”, foram surpreendidos com a aparição de Pabllo Vittar no show que o grupo fez em São Paulo nesta sexta, 16. A cantora estava assistindo ao show dos bastidores e foi convidada pelo vocalista, Oliver Sykes, para subir ao palco para cantar "Antivist", música do álbum Sempiternal.
Neste sábado, 17, as redes sociais amanheceram em polvorosa com a informação. "A Pabllo agora foi longe demais", tuitou um fã. Outra pessoa compartilhou fotos da passagem da cantora pelo show e escreveu: "O Oli na pontinha dos pés para abraçar a Pabllo, que amor…". Em seu perfil no Instagram, Pabllo também publicou um carrossel de fotos com Oliver.
A banda tocou no Rio de Janeiro na última quinta-feira, 15. No domingo, 18, o grupo participa do Knotfest, também na capital paulista. Ainda há ingressos no Eventim, o preço inicia em R$ 450. Além da Bring Me The Horizon, o line-up do festival conta com nomes como Slipknot, Vended e Sepultura.

Veja Também

Pabllo Vittar sobre feat com Gloria Groove: 'Tão grandioso quanto nós'

Pabllo Vittar tem contas bancárias bloqueadas por dívida de imóvel

Pabllo Vittar é processada por plágio e equipe responde: "acusação leviana"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Pabllo Vittar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados