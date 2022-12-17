Jane Fonda diz que seu câncer está em remissão: "melhor presente"

Jane Fonda revelou que seu câncer está em fase de remissão Crédito: David Livingston

A atriz e ativista norte-americana Jane Fonda anunciou nesta sexta-feira, 16, em suas redes sociais que seu câncer está em remissão e comemorou com entusiasmo.

"O melhor presente de aniversário", escreveu Fonda, que completará 85 anos em 21 de dezembro.

"Na semana passada, meu oncologista me disse que meu câncer está em remissão e que posso interromper a quimioterapia", explicou a atriz. "Eu me sinto tão abençoada e sortuda", acrescentou.

DOENÇA

A vencedora do Oscar havia informado em setembro que havia sido diagnosticada com um linfoma não Hodgkin e que, para se tratar, havia iniciado sessões de quimioterapia.

"Estou especialmente feliz porque, embora as primeiras quatro sessões de quimioterapia tenham sido relativamente fáceis para mim (...) a última sessão foi difícil", comentou em seu último post.

Os efeitos desta última sessão, explicou a ativista, "aconteceram" quando ela viajava a Washington para participar de uma manifestação de sua ONG, Fire Drill Fridays, criada em 2019 para pressionar por ações contra as mudanças climáticas.

O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que começa no sistema linfático, uma parte das defesas imunológicas do organismo, e pode transformar tumores em tumores generalizados.