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Jane Fonda é diagnosticada com câncer: "Prestando atenção nas lições"

Atriz de 84 anos tem linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 09:19

Jane Fonda assumiu que está tratando um câncer conhecido como linfoma não-Hodgkin
Jane Fonda assumiu que está tratando um câncer conhecido como linfoma não-Hodgkin Crédito: Reprodução/ Instagram @janefonda
Jane Fonda (84) revelou nesta sexta-feira (2), pelo Instagram, que foi diagnosticada com câncer - linfoma não-Hodgkin - e que já iniciou a quimioterapia. O LNH é um tipo de câncer no sistema linfático que prejudica o sistema imunológico. A atriz, escritora e ativista declarou estar confiante.
A artista compartilhou na rede social um longo texto em que fala sobre o assunto: "Então, meus queridos amigos, tenho algo pessoal que quero compartilhar. Fui diagnosticada com linfoma não-Hodgkin e iniciei tratamentos de quimioterapia. Este é um câncer muito tratável, 80% das pessoas sobrevivem, então me sinto com muita sorte. Também tenho sorte porque tenho seguro de saúde e acesso aos melhores médicos e tratamentos. Percebo, e é doloroso, que sou privilegiada nisso. Quase todas as famílias na América tiveram que lidar com câncer uma vez ou outra e muitas não têm acesso aos cuidados de saúde de qualidade que estou recebendo e isso não está certo", declarou.
"Também precisamos falar muito mais não apenas sobre curas, mas sobre causas para que possamos eliminá-las. Por exemplo, as pessoas precisam saber que os combustíveis fósseis causam câncer. O mesmo acontece com os pesticidas, muitos dos quais são baseados em combustíveis fósseis, como o meu", ressaltou.

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