"BBB23": Reality show "promete" mais dinheiro ao vencedor; entenda

Arthur Aguiar venceu o "BBB 22" Crédito: 26.abr.2022/Globoplay

Quando o "Big Brother Brasil 22" estava no ao ar, em janeiro, muitas questões envolvendo o programa foram discutidas nas redes sociais. Uma delas chamou bastante a atenção: Muitos fãs do reality show da TV Globo creditaram o fato da atração não ter caído tanto no gosto popular ao elenco.

Para muitos internautas, era fraco e isso poderia ser revolvido se o prêmio do grande vencedor fosse bem mais que R$ 1,5 milhão, e isso motivaria mais candidatos com perfis interessantes, principalmente famosos, a se inscreverem nas temporadas seguintes. Parece que a direção do "BBB" ouviu a opinião do público e resolveu trazer novidades.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (2) pela emissora, os brothers e sisters – que serão novamente divididos entre Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos) – poderão ver o valor do prêmio final mudar ao longo da 23ª edição do Big Brother Brasil, com possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor. "Então, mais do que nunca, escapar dos paredões e resistir mais tempo no game será fundamental", disse um trecho do texto, sem dar detalhes, mas com promessa de que novas informações serão divulgadas em breve.

O primeiro prêmio do programa foi de R$ 500 mil, em 2002, e permaneceu da 1ª até a 4ª edição. Já de 2005 até 2009, o valor subiu para R$ 1 milhão. A partir da 10ª edição, passou para R$ 1,5 milhão e tem sido o mesmo desde então.

Com previsão de estreia para 16 de janeiro, o programa volta com as já conhecidas dinâmicas do "BBB": prova do líder, do anjo, bate-volta, resistência e as festas.

O "BBB 23" continuará sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. A produção é de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

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