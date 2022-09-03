Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disputa

"BBB23": Reality show "promete" mais dinheiro ao vencedor; entenda

Rede Globo pretende adotar estratégia para 'aumentar' a quantia a ser recebida pelo ganhador do programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 08:58

Arthur Aguiar é o campeão do BBB 22
Arthur Aguiar venceu o "BBB 22" Crédito: 26.abr.2022/Globoplay
Quando o "Big Brother Brasil 22" estava no ao ar, em janeiro, muitas questões envolvendo o programa foram discutidas nas redes sociais. Uma delas chamou bastante a atenção: Muitos fãs do reality show da TV Globo creditaram o fato da atração não ter caído tanto no gosto popular ao elenco.
Para muitos internautas, era fraco e isso poderia ser revolvido se o prêmio do grande vencedor fosse bem mais que R$ 1,5 milhão, e isso motivaria mais candidatos com perfis interessantes, principalmente famosos, a se inscreverem nas temporadas seguintes. Parece que a direção do "BBB" ouviu a opinião do público e resolveu trazer novidades.
Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (2) pela emissora, os brothers e sisters – que serão novamente divididos entre Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos) – poderão ver o valor do prêmio final mudar ao longo da 23ª edição do Big Brother Brasil, com possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor. "Então, mais do que nunca, escapar dos paredões e resistir mais tempo no game será fundamental", disse um trecho do texto, sem dar detalhes, mas com promessa de que novas informações serão divulgadas em breve.
O primeiro prêmio do programa foi de R$ 500 mil, em 2002, e permaneceu da 1ª até a 4ª edição. Já de 2005 até 2009, o valor subiu para R$ 1 milhão. A partir da 10ª edição, passou para R$ 1,5 milhão e tem sido o mesmo desde então.
Com previsão de estreia para 16 de janeiro, o programa volta com as já conhecidas dinâmicas do "BBB": prova do líder, do anjo, bate-volta, resistência e as festas.
O "BBB 23" continuará sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. A produção é de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

ESQUENTA

Boninho tem soltado alguns spoilers nas redes sociais, mostrando os bastidores da preparação do "BBB23". Ele chegou a compartilhar um vídeo das seletivas e também registrou um encontro com o apresentador Tadeu Schmidt.

Veja Também

Ex-BBB 22, Paulo André comemora 1º aniversário do filho em Vitória

Ex-BBB Bárbara Heck fica 21 dias sem comer; veja os riscos do jejum

Após defender Bolsonaro no BBB, Sarah Andrade diz ainda estudar candidatos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arthur Aguiar BBB Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados