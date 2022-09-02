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Post Malone chega e é recebido com festa pelos fãs de Justin Bieber; veja

Demonstrando muita simpatia, o rapper parou para dar autógrafos, abraçar e tirar fotos com os fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 15:18

Post Malone chega e é recebido com festa pelos fãs de Justin Bieber
Post Malone chega e é recebido com festa pelos fãs de Justin Bieber Crédito: Reuters/Folhapress
Fãs de Justin Bieber, 28 foram ao aeroporto do Rio de Janeiro para tentar encontrar com o astro canadense, que neste domingo (4) se apresentará no Palco Mundo do Rock in Rio.
Porém, eles se depararam com Post Malone, 27, chegando para a sua apresentação de sábado (3). Demonstrando muita simpatia, o rapper parou para dar autógrafos, abraçar e tirar fotos com os fãs.
Quem já havia feito a alegria dos roqueiros foi o Sepultura que na última quarta-feira (31) empolgou fãs ao fazer a passagem de som no Palco Mundo. Eles se apresentam nesta sexta com a Orquestra Sinfônica Brasileira.
"Muito massa, Andreas, melhor coisa voltar com força total! Sentir apoio dos fãs, dos amigos, ter forças para cuidar da família. Força total, cara!", comentou um fã se referindo à morte da mulher do músico, Patrícia Perissinoto, em julho deste ano, após lutar anos contra um câncer.

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