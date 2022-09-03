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Cantora gasta R$ 253 mil em plásticas para se parecer com Marilyn Monroe

Americana Serena Smith já passou por vários procedimentos cirúrgicos; O primeiro foi em 2016, aos 18 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 09:10

Serena Smith deseja se parecer com a estrela Marilyn Monroe
Serena Smith deseja se parecer com a estrela Marilyn Monroe Crédito: Foto: Reprodução / Instagram @theserenasmith e Cecil Beaton Archive / Sothebys
Serena Smith (23) contou ao Daily Mail ter gastado mais de US$ 49 mil (o equivalente a R$ 253 mil na cotação atual) em plásticas para ficar parecida com as atrizes Marilyn Monroe (1926-1962) e Jayne Mansfield (1933-1967). Em 2016, a cantora e influenciadora digital norte-americana fez sua primeira plástica, aos 18 anos.
À publicação, Serena disse que realizou uma cirurgia nos seios, desembolsando US$ 7,5 mil. Em seguida, operou o nariz, gastando US$ 11 mil. Depois, ela pagou US$ 15 mil em enchimentos no rosto e recentemente, realizou preenchimento nas nádegas, no valor de US$ 15 mil. "Estou ansiosa para valer pela minha próxima cirurgia. Vou trabalhar nos meus implantes nos seios, eles vão aumentar um pouquinho", declarou.

MARILYN MONROE 

Marilyn Monroe foi o objeto de desejo do público masculino nos anos 1950. Havia nascido Norma Jean Baker, em 1º de junho de 1926. Portava o nome da mãe – seus pais nunca se casaram. Morreu aos 36 anos. Tornou-se conhecida ao posar nua para um calendário. Não era um bom cartão de apresentação na puritana Hollywood da época. Contratada da Fox, sua ascensão se fez por pressão do público.
O primeiro papel de destaque de Marilyn foi em 1951, no filme O Segredo das Viúvas. E então, no ano seguinte apareceu em O Inventor da Mocidade. A essa altura apenas o seu nome já era capaz de atrair multidões aos cinemas apenas para vê-la brilhar nas telonas. E foi exatamente isso que aconteceu em 1953, com os filmes Como Agarrar um Milionário e Os Homens Preferem as Loiras.
Apesar de relativamente curta a sua carreira no cinema, a estrela apareceu em mais de 20 produções sendo destaque na maioria delas.
Marilyn foi encontrada morta em casa, em Hollywood, na madrugada de 5 de agosto de 1962 – há 60 anos. Pela rigidez do corpo, os legistas acreditaram que ela havia morrido na noite anterior. A hipótese de suicídio foi corroborada pelo frasco vazio de barbitúricos encontrado ao lado da cama, onde a atriz estava de bruços, nua.

JANE MANSFIELD 

Entre os anos 1950 a 1960, a jovem Jayne Mansfield era a sex symbol americana com um sorriso misterioso e corpo escultural. Começou sua carreia fazendo pequenas participações em filmes, mas a situação mudou quando se tornou a capa da Playboy em fevereiro de 1955. Ela voltou a fazer ensaios fotográficos para a revista de conteúdo adulto mais de 30 vezes. Logo, Hollywood bateu os olhos na jovem; que passou a se deparar com inúmeras oportunidades em produções cinematográficas.
Ela estrelou mais de 23 longas-metragens. Jayne fez filmes que até hoje são lembrados, e o mais famosos deles foi Em Busca de um Homem (Will Success Spoil Rock Hunter?), de 1957, no qual ela dá vida à atriz Rita Marlone que aceita fingir ser namorada do publicitário Rockwell Hunter (Tony Randall).
Em 29 de junho 1967, a atriz, seu namorado Sam Brody e três de seus quatro filhos, estavam fazendo uma viagem em família a Nova Orleans. Por volta das 2h, o veículo colidiu com um caminhão da U.S. Route 90 de Louisiana. Com o impacto da colisão, o corpo da atriz voou para fora do carro e ela foi escalpelada. A estrela e o namorado morreram na hora. Os filhos dela saíram ilesos, sofrendo apenas pequenos ferimentos.

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