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Luto na arte

Ator Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos no Rio de Janeiro

Ator estava internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 09:11

O ator Pedro Paulo Rangel na novela 'Pedra sobre Pedra', da TV Globo
O ator Pedro Paulo Rangel na novela 'Pedra sobre Pedra', da TV Globo Crédito: Acervo Grupo Globo
O ator Pedro Paulo Rangel morreu, aos 74 anos, na noite desta quarta-feira (21), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família do artista. Rangel estava internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar desde o dia 30 de novembro. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Pedro Paulo protagonizou papéis marcantes na TV brasileira ao longo dos seus 50 anos de carreira, como nas novelas "Gabriela" (1975), "Vale Tudo" (1988), “Saramandaia” (1975), "O Cravo e a Rosa" (2000), além do programa humorístico “TV Pirata” (1988). O artista também fez muito sucesso no teatro com a peça "Roda Viva", de Chico Buarque.
Pedro Paulo Rangel e Suely Franco em cena de 'O Cravo e a Rosa'
Pedro Paulo Rangel e Suely Franco em cena de 'O Cravo e a Rosa' Crédito: Acervo Grupo Globo

HISTÓRIA E CARREIRA

Nascido no dia 29 de junho de 1948, no Rio de Janeiro, o artista morou em Rio Cumprido, na Zona Norte da cidade carioca, época em que começou a dar seus primeiros passos no teatro, aos 11 anos de idade. A trajetória de Pedro é extensa e passa pela TV Tupi de São Paulo, além da Rede Globo, quando estreou em 1972, na novela "Bicho do Mato".
O personagem Juca Viana, na novela "Gabriela", foi um marco na carreira de Pedro e fez muito sucesso. Vale lembrar que o carioca também protagonizou a primeira cena de nudez masculina da televisão brasileira, quando seu personagem Juca é atirado na rua após ser pego na cama com Chiquinha (Cidinha Millan).
No humor, Pedro Paulo se destacou em algumas esquetes do programa humorístico "Viva o Gordo" (1982), sucesso de Jô Soares. O resultado positivo de sua participação fez com que ele fosse convidado para integrar a segunda temporada de “TV Pirata” (1988).
Pedro Paulo Rangel em cena de 'TV Pirata'
Pedro Paulo Rangel em cena de 'TV Pirata' Crédito: Acervo Grupo Globo
Na bagagem, Pedro também conta com as novelas "Pedra Sobre Pedra", "A Indomada" e "Belíssima", além de diversos seriados e minisséries, como "A Muralha", "Você Decide", "A Diarista", "Os Aspones" e "Sob Nova Direção". Vencedor de vários prêmios, Rangel soma três Molière (1982, 1989 e 1994) e dois Shell (1994 e 2004).

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