Terry Hall, da banda The Specials, morre aos 63 anos após 'breve doença'

O vocalista Terry Hall Crédito: Instagram/@thespecials

Terry Hall, vocalista de The Specials, morreu aos 63 anos. A banda emitiu um comunicado nesta terça-feira, 20, e disse que uma "breve doença" causou a morte do artista. "Terry era um marido e pai maravilhoso e uma das almas mais gentis, engraçadas e genuínas. A sua música e as suas atuações encapsulavam a própria essência da vida... a alegria, a dor, o humor, a luta pela justiça, mas principalmente o amor", escreveram nas redes sociais.

O cantor entrou em The Specials em 1977 e trabalhou como vocalista principal até 1981, segundo a Rolling Stone norte-americana. Após retornar em 2008, ele ficou com o grupo até morrer.

A Message To You e Gangster, do disco homônimo a banda, lançado em 1979, são algumas das faixas mais conhecidas de The Specials. O último trabalho original da banda foi Encore, de 2019 - definido como "lendário" pelo jornalista especializado em música Will Hermes, da Rolling Stone. The Specials também lançou, em 2021, uma coletânea de covers inspirados no movimento antirracista Black Lives Matter, o Protest Songs 1924-2012.

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