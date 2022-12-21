Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto na música

Martin Duffy, do Primal Scream, morre aos 55 anos

Tecladista sofreu traumatismo craniano ao levar um tombo quando estava em sua casa, na Inglaterra
Agência Estado

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 09:59

Martin Duffy morreu após cair em sua casa, na Inglaterra Crédito: Reprodução/Instagram
O tecladista Martin Duffy, que esteve no grupo britânico Primal Scream, morreu aos 55 anos neste domingo (18). A morte só confirmada por amigos nesta terça-feira (20).
Duffy morreu por traumatismo craniano. Ele levou um tombo quando estava em casa, em Brighton, na Inglaterra. Isso foi relatado em uma postagem no Instagram oficial da banda Primal Scream, assinada pelo vocalista Bobby Gillespie.
"Martin era o mais talentoso, musicalmente, de nós." A morte do músico foi lamentada por amigos como Tim Burgess, da banda The Charlatans. "Mais uma perda trágica de uma linda alma", escreveu Tim.
Antes de fazer parte do Primal Scream, Duffy esteve por dez anos na banda Felt, a partir de 1979. Em 1996, Duffy substituiu o tecladista Rob Collins, do The Charlatans, e abriu shows do Oasis, que, na época, estava no auge. Ele também tocou com grupos como Chemical Brothers, The Chavs e com Paul Weller, da banda The Jam.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados