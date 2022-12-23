Streaming

'The Crown': sequência da morte de Diana num caixão revolta equipe da série

Fontes de um jornal britânico disseram que membros da produção ficaram incomodados sobre como a sequência foi retratada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 12:47

'The Crown': sequência da morte da Princesa Diana num caixão revolta equipe da série
Crédito: Keith Bernstein/Netflix
A Netflix já havia anunciado que na quinta temporada da série iria refazer os passos da Princesa Diana até o dia da sua morte, que aconteceu em 31 de agosto de 1997. No entanto, segundo o jornal The Sun, a sequência do acidente de Lady Di não agradou a equipe, que se revoltou ao rodar as cenas.
"Eles realmente fizeram Elizabeth Debicki subir em um caixão e se fingir de morta como Diana. O público verá um padre francês administrando os últimos ritos por conta de sua morte", descreveu uma fonte, que adiantou que a sequência mostrará o príncipe Charles aos prantos "em sua histeria" e pedindo para que encontrem um dos brincos favoritos de Diana.
As fontes também disseram que muitas das cenas foram "terrivelmente perturbadoras". "As duas irmãs de Diana, então, se juntam a Charles e há lamentos e mais lágrimas ao redor do cadáver no caixão aberto. Houve conversas no set entre os membros do elenco, visivelmente chateados com o que estavam sendo solicitados a fazer. Muitos acreditam que deve se fazer barulho para proteger William e Harry, em particular, de outros transtornos", acrescentou o informante.
Recentemente, a imprensa do Reino Unido classificou o irmão mais velho como o "obediente" e o outro como "traidor". Harry e Meghan Markle também lançaram uma série documental na Netflix onde mostram bastidores do seu relacionamento, relação com a família e a saída da coroa britânica.
"Os chefes exageraram para conseguir audiência. Todos ficaram muito desconfortáveis ao fazer a filmagem. É obsceno e deveria ser banido da transmissão", concluiu, a respeito da cena em que Diana pode ser vista morta dentro de um caixão.
Nessa nova temporada, a atriz Elizabeth Debicki (Tenet e O Grande Gatsby) irá representar a Princesa, Imelda Stauton (Downton Abbey e Harry Potter e a Ordem da Fênix) atuará como a Rainha Elizabeth II e Jonathan Pryce (Dois Papas e A Esposa) como o Príncipe Philip.

