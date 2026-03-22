Sopa low carb com peito de frango é receita leve para o dia a dia; confira

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:00
Se você está em busca de refeições leves e com baixas calorias mas não quer abrir mão do conforto de um prato quentinho, a sopa low carb de legumes com peito de frango é uma ótima opção.
Perfeita para o jantar, ela tem como base tomate, cenoura, abobrinha e couve-flor, que são legumes considerados low carb, ou de baixo carboidrato, ricos em fibras e com baixo teor de amido. Também fazem parte desse grupo brócolis, repolho, berinjela e espinafre, entre outros.
O rendimento da sopa é de quatro porções, aproximadamente, e o tempo gasto em seu preparo não chega a 60 minutos. Confira abaixo as instruções sobre como fazer.
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
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