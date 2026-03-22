Comida light

Sopa low carb com peito de frango é receita leve para o dia a dia; confira

Sugestão do HZ é ideal para quem busca refeições leves e com baixas calorias sem abrir mão do conforto de um prato quente

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:00

Receita da sopa low carb rende em média quatro porções Crédito: Marca Seara

Se você está em busca de refeições leves e com baixas calorias mas não quer abrir mão do conforto de um prato quentinho, a sopa low carb de legumes com peito de frango é uma ótima opção.

Perfeita para o jantar, ela tem como base tomate, cenoura, abobrinha e couve-flor, que são legumes considerados low carb, ou de baixo carboidrato, ricos em fibras e com baixo teor de amido. Também fazem parte desse grupo brócolis, repolho, berinjela e espinafre, entre outros.

O rendimento da sopa é de quatro porções, aproximadamente, e o tempo gasto em seu preparo não chega a 60 minutos. Confira abaixo as instruções sobre como fazer.

Sopa low carb com peito de frango

Rendimento: 4 porções

Tempo médio de preparo: 45 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

400g de filé de peito de frango

1 colher (sopa) de azeite de oliva



60g de cebola picada



1 colher (sopa) de alho picado



150g de tomate pelado picado



100g de cenoura ralada grossa



100g de abobrinha cortada em cubos pequenos



120g de floretes de couve-flor



1 litro de caldo de legumes caseiro quente



1 colher (sopa) de salsinha picada



1 colher (sopa) de cebolinha picada



Sal a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



Modo de preparo:

Retire os filés de peito da embalagem e utilize-os ainda gelados para facilitar o corte e manter a suculência durante o cozimento. Corte os filés em cubos médios e reserve.

Aqueça uma panela grande em fogo médio e adicione o azeite de oliva.

Acrescente a cebola picada e refogue por dois minutos, até que comece a ficar translúcida.

Junte o alho picado e refogue por mais 1 minuto, mexendo sempre para não queimar.

Adicione os cubos de frango e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até que fiquem levemente dourados por fora.

Acrescente o tomate pelado picado, a cenoura ralada, a abobrinha em cubos e os floretes de couve-flor.

Misture bem os ingredientes e tempere com sal a gosto e pimenta-do-reino a gosto.

Despeje o caldo de legumes caseiro quente e aumente o fogo até começar a ferver.

Assim que ferver, reduza o fogo para baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que os legumes estejam macios e o frango totalmente cozido.

Desligue o fogo e adicione a salsinha e a cebolinha picadas.

Sirva a sopa ainda quente.



Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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