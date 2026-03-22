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Sopa low carb com peito de frango é receita leve para o dia a dia; confira

Sugestão do HZ é ideal para quem busca refeições leves e com baixas calorias sem abrir mão do conforto de um prato quente

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:00

Sopa low carb com peito de frango
Receita da sopa low carb rende em média quatro porções Crédito: Marca Seara

Se você está em busca de refeições leves e com baixas calorias mas não quer abrir mão do conforto de um prato quentinho, a sopa low carb de legumes com peito de frango é uma ótima opção.

Perfeita para o jantar, ela tem como base tomate, cenoura, abobrinha e couve-flor, que são legumes considerados low carb, ou de baixo carboidrato, ricos em fibras e com baixo teor de amido. Também fazem parte desse grupo brócolis, repolho, berinjela e espinafre, entre outros. 

O rendimento da sopa é de quatro porções, aproximadamente, e o tempo gasto em seu preparo não chega a 60 minutos. Confira abaixo as instruções sobre como fazer.    

Sopa low carb com peito de frango

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 45 minutos
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 400g de filé de peito de frango
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 60g de cebola picada
  • 1 colher (sopa) de alho picado
  • 150g de tomate pelado picado
  • 100g de cenoura ralada grossa
  • 100g de abobrinha cortada em cubos pequenos
  • 120g de floretes de couve-flor
  • 1 litro de caldo de legumes caseiro quente
  • 1 colher (sopa) de salsinha picada
  • 1 colher (sopa) de cebolinha picada
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

  1. Retire os filés de peito da embalagem e utilize-os ainda gelados para facilitar o corte e manter a suculência durante o cozimento.
  2. Corte os filés em cubos médios e reserve.
  3. Aqueça uma panela grande em fogo médio e adicione o azeite de oliva.
  4. Acrescente a cebola picada e refogue por dois minutos, até que comece a ficar translúcida.
  5. Junte o alho picado e refogue por mais 1 minuto, mexendo sempre para não queimar.
  6. Adicione os cubos de frango e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até que fiquem levemente dourados por fora.
  7. Acrescente o tomate pelado picado, a cenoura ralada, a abobrinha em cubos e os floretes de couve-flor.
  8. Misture bem os ingredientes e tempere com sal a gosto e pimenta-do-reino a gosto.
  9. Despeje o caldo de legumes caseiro quente e aumente o fogo até começar a ferver.
  10. Assim que ferver, reduza o fogo para baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que os legumes estejam macios e o frango totalmente cozido.
  11. Desligue o fogo e adicione a salsinha e a cebolinha picadas.
  12. Sirva a sopa ainda quente.

Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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