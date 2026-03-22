Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 22 de março de 2026 às 07:55

O domingo pedirá equilíbrio entre ação e reflexão aos nativos Crédito: Imagem: Noody | Shutterstock

O domingo trará uma energia de inícios intensos, ajustes emocionais e revelações importantes. Algumas cartas do tarot indicam novas oportunidades e conexões, enquanto outras apontam mudanças inesperadas e a necessidade de pausa. O dia pedirá equilíbrio entre ação e reflexão.

Abaixo, veja o que as cartas do tarot revelam para o seu signo!

Áries — Ás de Paus

O ariano sentirá entusiasmo, iniciativa e impulso para começar algo importante Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

Uma nova energia surgirá na sua vida. A carta “Ás de Paus” indica entusiasmo, iniciativa e impulso para começar algo importante. Aproveite a motivação para dar o primeiro passo.

Touro — Cavaleiro de Copas

Um convite, mensagem ou aproximação poderá mexer com as emoções do taurino Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Copas” indica que haverá romantismo e sensibilidade no ar. Um convite, mensagem ou aproximação poderá mexer com suas emoções. Apenas tenha cuidado com idealizações.

Gêmeos — Rei de Copas

O geminiano poderá ser apoio para alguém ou lidar com sentimentos mais profundos Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

A carta “Rei de Copa” mostra que haverá equilíbrio emocional e maturidade. O dia pedirá sensibilidade com controle. Você poderá ser apoio para alguém ou lidar com sentimentos mais profundos.

Câncer — Pajem de Espadas

O canceriano poderá ter algo revelado ou descoberto Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

Curiosidade e novas informações surgirão, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado ou descoberto. Observe antes de agir.

Leão — A Torre

Mudanças inesperadas poderão acontecer e alterar os planos do leonino Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão acontecer e alterar seus planos. Apesar do impacto inicial, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido.

Virgem — A Temperança

O dia pedirá calma ao virginiano para lidar com situações que exigirão ajuste Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

A carta “A Temperança” indica que haverá equilíbrio e paciência. O dia pedirá calma para lidar com situações que exigirão ajuste. Evite extremos.

Libra — 4 de Espadas

O libriano precisará recuperar a energia antes de tomar decisões importantes Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

Será um dia de pausa e descanso. A carta “4 de Espadas” indica a necessidade de recuperar energia antes de tomar decisões importantes.

Escorpião — O Enforcado

O dia pedirá reflexão e um novo olhar do escorpiano para a situação Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

A carta “O Enforcado” mostra que haverá mudança de perspectiva. O dia pedirá reflexão e um novo olhar para a situação. Nem tudo se resolverá na pressa.

Sagitário — Rainha de Espadas

O sagitariano deverá cortar o que não faz sentido Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

Haverá clareza e posicionamento firme. A carta “Rainha de Espadas” indica decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz sentido.

Capricórnio — 6 de Copas

Reencontros ou lembranças poderão trazer conforto emocional ao capricorniano Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

Segundo a carta “6 de Copas”, o passado poderá voltar à tona de forma positiva. Reencontros ou lembranças poderão trazer conforto emocional.

Aquário — Rei de Ouros

O dia favorecerá decisões financeiras e o planejamento a longo prazo do aquariano Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

A carta “Rei de Ouros” indica que haverá estabilidade e segurança material. O dia favorecerá decisões financeiras e o planejamento a longo prazo.

Peixes — 3 de Espadas

O pisciano deverá se permitir sentir os próprios sentimentos, mas sem se prender ao passado Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

Alguma decepção ou sensibilidade emocional poderá surgir, conforme a carta “3 de Espadas”. Permita-se sentir, mas não se prenda ao que já passou.

Por Viviane Pettersen

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Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.