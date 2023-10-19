Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Adele revela que parou de beber há três meses: 'Estive no limite do alcoolismo'
Famosos

Adele revela que parou de beber há três meses: 'Estive no limite do alcoolismo'

‘Sinto muita falta’, desabafou a cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 09:05

Adele para o BRIT Awards de 2022, em Londres
Adele revelou que quase se tornou alcoólatra Crédito: Shutterstock
Adele revelou que quase se tornou alcoólatra e, por isso, decidiu parar de beber por três meses. A cantora falou sobre o assunto durante o seu show em Las Vegas, neste último fim de semana.
Segundo o jornal britânico Daily Mail, a artista disse que o auge de seu vício foi durante seus 20 anos. Ela descreveu sua sobriedade recente como "chata" e revelou que sente falta de álcool.
"Eu parei de beber há uns três meses e meio. É chato", disse Adele. "Tipo, eu estive no limite do alcoolismo durante grande parte dos meus 20 anos, mas sinto muita falta. Também cortei a cafeína", completou.
A cantora ainda interagiu com um fã que estava com um copo de bebida na mão na plateia: "Então você curta o seu whiskey sour. Estou com muita, muita inveja".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Adele Alcoolismo Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados