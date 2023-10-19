Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Lucas Lima comenta sobre amizade com Sandy após separação: 'Entendo que possam estranhar'
Famosos

Lucas Lima comenta sobre amizade com Sandy após separação: 'Entendo que possam estranhar'

‘Ser amigo é uma coisa que temos muita prática’, disse o músico
Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 09:20

Lucas Lima se pronunciou sobre a repercussão que a amizade entre ele e Sandy Crédito: Instagram@sandyoficial
Lucas Lima se pronunciou sobre a repercussão que a amizade entre ele e Sandy, mesmo após o término da relação, causou nas redes sociais. Os artistas anunciaram a separação após 15 anos de casamento no mês passado.
No entanto, o fato dos dois seguirem trabalhando juntos e até embarcarem em turnê para a Europa na semana passada surpreendeu internautas. Na última quarta-feira, 11, a cantora compartilhou uma declaração para o ex, que completou 41 anos.
Em entrevista para a Quem, Lucas Lima comentou: "Entendo que as pessoas possam estranhar certas coisas, mas a gente se conhece e, para nós, é muito natural. Ser amigo é uma coisa que temos muita prática, são 24 anos [de parceria]".
O músico também negou que Sandy participaria da segunda temporada do musical Once: "Mais um desses rumores que a gente não consegue entender de onde veio".

Veja Também

Adele revela que parou de beber há três meses: 'Estive no limite do alcoolismo'

Maisa sai da casa dos pais e mostra tour pelo primeiro apartamento; veja fotos

Larissa Manoela diz não ter mais contato com familiares de sangue: "A ruptura foi grande"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados