Lucas Lima comenta sobre amizade com Sandy após separação: 'Entendo que possam estranhar'

Lucas Lima se pronunciou sobre a repercussão que a amizade entre ele e Sandy, mesmo após o término da relação, causou nas redes sociais. Os artistas anunciaram a separação após 15 anos de casamento no mês passado.
No entanto, o fato dos dois seguirem trabalhando juntos e até embarcarem em turnê para a Europa na semana passada surpreendeu internautas. Na última quarta-feira, 11, a cantora compartilhou uma declaração para o ex, que completou 41 anos.
Em entrevista para a Quem, Lucas Lima comentou: "Entendo que as pessoas possam estranhar certas coisas, mas a gente se conhece e, para nós, é muito natural. Ser amigo é uma coisa que temos muita prática, são 24 anos [de parceria]".
O músico também negou que Sandy participaria da segunda temporada do musical Once: "Mais um desses rumores que a gente não consegue entender de onde veio".