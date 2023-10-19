Thalita Zampirolli come 25 ovos por dia para manter 3% de gordura corporal, revela site

Thalita Zampirolli come 25 ovos por dia Crédito: Reprodução/Instagram/@thalitazampirolli

A atriz e modelo Thalita Zampirolli revelou que, assim como Gracyanne Barbosa, também mantém uma dieta com muitos ovos, mais especificamente, 25 por dia. Em conversa com o jornal Extra, a grande quantidade de proteína ingerida pela capixaba tem um objetivo: manter 3% de gordura corporal.

“As pessoas se espantam com a quantidade de ovos que como por dia. Mas o fato é que é um alimento cheio de benefícios, pois ajuda a aumentar a massa muscular, auxilia na memória, concentração, na perda de peso, previne o envelhecimento precoce e também ajuda a manter a saúde dos ossos. É um alimento que não pode faltar na minha casa”, contou a atriz para o Extra.

Thalita Zampirolli brilhou como Rainha da Boa Vista no desfile do último sábado (11), no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

Zampirolli está a mil para o Carnaval 2024, afinal ela é a rainha de bateria da escola de samba carioca Unidos de Padre Miguel. Além de seguir firme na dieta, Thalita também está pegando pesado nos exercícios físicos. Segundo seu personal trainer, Carlos Souza, a modelo está empenhada para fazer bonito na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no ano que vem.