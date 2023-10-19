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"Ensaios da Anitta" chega a Vitória em janeiro de 2024

Cantora anunciou a nova temporada do projeto pré-carnaval nas redes sociais. Evento passará por 10 cidades
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 16:57

Anitta volta com o Ensaios da Anitta. O tema será Carnaval do Rio
Anitta volta com o Ensaios da Anitta. O tema será Carnaval do Rio Crédito: Instagram/@anitta
Pre-pa-ra, que Anitta chega com tudo ao Espírito Santo no início de 2024. A Girl From Rio anunciou a nova temporada dos "Ensaios da Anitta", seu projeto pré-carnaval, na tarde desta quinta (19). Serão 10 datas com Vitória garantida no dia 28 de janeiro. O local ainda não foi divulgado.
"Carnaval no Brasil é inegociável pra mim. Eu espero o ano todo por isso. Para me jogar ali no palco com meus fãs, com meus amigos, com minha família. O tema do meu carnaval neste ano será muito especial. Eu quero trazer a energia das escolas de samba, das rainhas, da essência do Carnaval do Rio. Vai ser foda", explicou a vencedora do Grammy Latino no vídeo divulgado.
As vendas iniciam na próxima quarta-feira (25), a partir do meio-dia. Confira a lista de locais confirmados.
  • 06/01 | Salvador
  • 07/01 | Florianópolis
  • 13/01 | Brasília
  • 14/01 | Fortaleza
  • 20/01 | Recife
  • 21/01 | Rio de Janeiro
  • 27/01 | Belo Horizonte
  • 28/01 | Vitória

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