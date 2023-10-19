"Ensaios da Anitta" chega a Vitória em janeiro de 2024

Pre-pa-ra, que Anitta chega com tudo ao Espírito Santo no início de 2024. A Girl From Rio anunciou a nova temporada dos "Ensaios da Anitta", seu projeto pré-carnaval, na tarde desta quinta (19). Serão 10 datas com Vitória garantida no dia 28 de janeiro. O local ainda não foi divulgado.

"Carnaval no Brasil é inegociável pra mim. Eu espero o ano todo por isso. Para me jogar ali no palco com meus fãs, com meus amigos, com minha família. O tema do meu carnaval neste ano será muito especial. Eu quero trazer a energia das escolas de samba, das rainhas, da essência do Carnaval do Rio. Vai ser foda", explicou a vencedora do Grammy Latino no vídeo divulgado.