"Ensaios da Anitta" chega a Vitória em janeiro de 2024

Pre-pa-ra, que Anitta chega com tudo ao Espírito Santo no início de 2024. A Girl From Rio anunciou a nova temporada dos "Ensaios da Anitta", seu projeto pré-carnaval, na tarde desta quinta (19). Serão 10 datas com Vitória garantida no dia 28 de janeiro. O local ainda não foi divulgado.
"Carnaval no Brasil é inegociável pra mim. Eu espero o ano todo por isso. Para me jogar ali no palco com meus fãs, com meus amigos, com minha família. O tema do meu carnaval neste ano será muito especial. Eu quero trazer a energia das escolas de samba, das rainhas, da essência do Carnaval do Rio. Vai ser foda", explicou a vencedora do Grammy Latino no vídeo divulgado.
As vendas iniciam na próxima quarta-feira (25), a partir do meio-dia. Confira a lista de locais confirmados.
- 06/01 | Salvador
- 07/01 | Florianópolis
- 13/01 | Brasília
- 14/01 | Fortaleza
- 20/01 | Recife
- 21/01 | Rio de Janeiro
- 27/01 | Belo Horizonte
- 28/01 | Vitória