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Anitta é processada por uso indevido de vídeo de coreografia

Cantora está sendo processada por Poliana da Silva Ribeiro, uma promotora de vendas de 28 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 10:16

Anitta compartilha registros de mini férias
Anitta está sendo processada por alegações de uso indevido de imagem, danos morais e materiais Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
A cantora Anitta está sendo processada por Poliana da Silva Ribeiro, uma promotora de vendas de 28 anos, por alegações de uso indevido de imagem, danos morais e materiais. Poliana está buscando uma indenização de R$ 150 mil. A informação foi divulgada pelo O Globo e confirmada pelo Estadão.
O motivo da controvérsia é um vídeo que Anitta postou em seu Instagram em 2022, mostrando Poliana e cinco de suas amigas dançando funk. Este vídeo foi originalmente gravado em 2012, quando as jovens, então adolescentes, faziam parte do grupo Cia Fissura. Elas expressaram surpresa ao ver o vídeo reaparecer na plataforma da cantora.
A alegação é de que Anitta usou o vídeo sem a devida autorização, com o intuito de "atrair atenção para a coreografia realizada pelas jovens e lucrar com o lançamento de seu álbum". Poliana destaca que, antes de ser removido do perfil de Anitta, o vídeo já havia acumulado mais de 6 milhões de visualizações.
Poliana, que é a autora da coreografia nomeada Lannah, expressou interesse em uma audiência de conciliação. O caso está em andamento na 7ª Vara Cível da Barra da Tijuca. A reportagem entrou em contato com a cantora, mas até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

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