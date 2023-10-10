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Anitta participa de retiro espiritual de R$ 11 mil: 'Luta contra ego'

Cantora compartilhou relato da experiência de ‘luta contra ego’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 11:26

Anitta participou de um retiro espiritual de R$ 11 mil
Anitta participou de um retiro espiritual de R$ 11 mil Crédito: Instagram/@anitta
Anitta participou de um retiro espiritual de R$ 11 mil e, neste domingo, 8, compartilhou registros da experiência de ficar fora das redes sociais. A cantora passou cinco dias em Varginha, Minas Gerais.
Anitta foi acompanhada de sua empresária, Amanda Gomes, e a irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral. O retiro é intitulado como Imersão de Reprogramação para a Regestação e tem o propósito de "limpeza, alinhamento e reprogramação do sistema energético".
Além da hospedagem em um sítio e mentoria, o retiro inclui alimentação completa. No Instagram, a artista publicou um relato sobre a experiência.
"Se a vida te convidasse pra olhar pra dentro, sem maquiagem, sem máscara, sem disfarces... você teria coragem? (...) Embarcar no auto conhecimento é um caminho sem volta, doloroso, intenso, profundo mas milagroso, cura verdadeiramente", disse.
"Abre as portas pra você tomar consciência do seu EU verdadeiro, te dá a oportunidade de escolher ter o domínio do seu Ego. A luta contra o meu foi difícil, mas depois de 1 ano, depois de visitar minha mentora pela 3ª vez, hoje depois de 5 dias desconectada de tudo e inteiramente entregue, sigo mais um capítulo da vida com muita gratidão e orgulho da minha coragem."
"Olhar pra dentro não é fácil, olhar seu medo, conversar com ele, olhar pros seus defeitos, aprender a amá-los, encontrar com seu ego e entendê-lo, lutar contra este poder que conhece todas as suas fraquezas tão intimamente e não vai pensar duas vezes antes de usá-las pra tentar te fazer desistir. É difícil, mas é libertador. Gratidão", agradeceu Anitta.

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