Anitta participa de retiro espiritual de R$ 11 mil: 'Luta contra ego'

Anitta participou de um retiro espiritual de R$ 11 mil Crédito: Instagram/@anitta

Anitta participou de um retiro espiritual de R$ 11 mil e, neste domingo, 8, compartilhou registros da experiência de ficar fora das redes sociais. A cantora passou cinco dias em Varginha, Minas Gerais.

Anitta foi acompanhada de sua empresária, Amanda Gomes, e a irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral. O retiro é intitulado como Imersão de Reprogramação para a Regestação e tem o propósito de "limpeza, alinhamento e reprogramação do sistema energético".

Além da hospedagem em um sítio e mentoria, o retiro inclui alimentação completa. No Instagram, a artista publicou um relato sobre a experiência.

"Se a vida te convidasse pra olhar pra dentro, sem maquiagem, sem máscara, sem disfarces... você teria coragem? (...) Embarcar no auto conhecimento é um caminho sem volta, doloroso, intenso, profundo mas milagroso, cura verdadeiramente", disse.

"Abre as portas pra você tomar consciência do seu EU verdadeiro, te dá a oportunidade de escolher ter o domínio do seu Ego. A luta contra o meu foi difícil, mas depois de 1 ano, depois de visitar minha mentora pela 3ª vez, hoje depois de 5 dias desconectada de tudo e inteiramente entregue, sigo mais um capítulo da vida com muita gratidão e orgulho da minha coragem."