Yuri Meirelles: Anitta deixa de seguir participante de A Fazenda acusado de homofobia

Yuri Meirelles e Anitta: cantora parou de seguir modelo nas redes sociais Crédito: Reprodução

O modelo Yuri Meirelles, participante de A Fazenda, fez declarações consideradas homofóbicas no programa na última terça-feira, 3. Com isso, espectadores se mobilizaram pedindo a expulsão do peão. Nesta quarta-feira, 4, fãs da Anitta também repararam que o modelo, que ficou conhecido por estrelar alguns clipes da cantora, também não é mais seguido por ela.

Além do “unfollow”, a artista removeu dos “fixados” de seu Instagram as imagens que tinham o modelo. Apesar disso, ela não se pronunciou sobre o caso.

🚨AGORA: Após falas e atitudes homofóbicas de Yuri Meirelles em #AFazenda, Anitta acabou de deixar de seguir o peão no Instagram e removeu os posts fixados em seu instagram que aparecia ele. pic.twitter.com/etIU6Wzx5Y — CHOQUEI (@choquei) October 4, 2023

O QUE ACONTECEU?

O episódio ocorreu depois de uma briga entre Laranjinha (o ator Darlan Cunha) e Lucas Souza (conhecido basicamente por ser ex-marido de Jojo Todynho).

Durante a discussão, na madrugada desta quarta-feira, 4, Yuri imitava com deboche gestos de Lucas. Gravação que usuários do X (finado Twitter) recuperaram e classificaram como uma forma de expressão homofóbica. Agora, há uma campanha de espectadores que pedem pela expulsão do participante.