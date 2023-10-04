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Confusão

Yuri Meirelles: Anitta deixa de seguir participante de A Fazenda acusado de homofobia

Modelo ficou conhecido após estrelar videoclipes da cantora; em A Fazenda, gestos e declaração do peão despertaram pedidos de expulsão do programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 15:11

Yuri Meirelles e Anitta: cantora parou de seguir modelo nas redes sociais
Yuri Meirelles e Anitta: cantora parou de seguir modelo nas redes sociais Crédito: Reprodução
O modelo Yuri Meirelles, participante de A Fazenda, fez declarações consideradas homofóbicas no programa na última terça-feira, 3. Com isso, espectadores se mobilizaram pedindo a expulsão do peão. Nesta quarta-feira, 4, fãs da Anitta também repararam que o modelo, que ficou conhecido por estrelar alguns clipes da cantora, também não é mais seguido por ela.
Além do “unfollow”, a artista removeu dos “fixados” de seu Instagram as imagens que tinham o modelo. Apesar disso, ela não se pronunciou sobre o caso.

O QUE ACONTECEU?

O episódio ocorreu depois de uma briga entre Laranjinha (o ator Darlan Cunha) e Lucas Souza (conhecido basicamente por ser ex-marido de Jojo Todynho).
Durante a discussão, na madrugada desta quarta-feira, 4, Yuri imitava com deboche gestos de Lucas. Gravação que usuários do X (finado Twitter) recuperaram e classificaram como uma forma de expressão homofóbica. Agora, há uma campanha de espectadores que pedem pela expulsão do participante.
Naturalmente, o modelo está em confinamento e portanto não pode comentar o caso - do qual nem toma conhecimento pelas regras do programa. Ainda assim, a reportagem procurou a assessoria de Yuri por e-mail e rede social. O espaço está aberto para posicionamento.

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