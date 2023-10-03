Repórter da Globo é assediada ao vivo; confira vídeo

Repórter é assediada ao vivo na Globo do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

A repórter Bianca Chaboudet, da afiliada da TV Globo no Rio de Janeiro, foi assediada ao vivo durante o telejornal RJ2 no momento em que informava sobre uma ação contra afogamentos na cidade de Maricá.

Assim que o apresentador a chamou, Bianca apareceu no ar e começou a passar as notícias. Então, um homem tentou beijá-la. A jornalista o empurrou e continuou seu trabalho.

Em depoimento ao Encontro (Globo) já na manhã desta terça-feira (3), Bianca falou sobre o caso e falou que vai à polícia registrar um boletim de ocorrência.

"Naquele momento eu não sabia o que podia acontecer, se ele voltaria, fiquei trêmula. Terminei de passar a informação e já recebi mensagens de amigos. Um deles me levou para casa. Assédio é crime. Precisamos registrar a ocorrência para não acharem ser algo normal", opinou.

Pelas redes sociais, a repórter fez outro desabafo. "Pois é, hoje passei pela primeira vez por esse tipo de situação. Estava em uma praça, comércio funcionando, ao vivo e uma pessoa aleatória passou e tentou me dar um beijo no rosto", começou.