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Após recuperação

Motorista que atropelou Kayky Brito diz que gostaria de encontrar ator

Diones Coelho da Silva falou ao Fofocalizando que aguarda recuperação de Kayky para poder falar com ele
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 11:33

Kayky Brito e Diones da Silva, motorista de aplicativo que o atropelou: ele está impedido de trabalhar
Kayky Brito e Diones da Silva, motorista de aplicativo que o atropelou Crédito: Reprodução/Instagram
Em uma entrevista para o programa Fofocalizando, no SBT, o motorista que dirigia o carro que atropelou Kayky Brito disse que gostaria de encontrar com o ator. Diones Coelho da Silva falou ao programa que chegou a procurar a família de Kayky, que teve alta na última sexta após quase um mês de internamento no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro.
"Ainda não o encontrei, mas até procurei. Queria dar um abraço nele, falar do amor de Deus. Porque eu creio que isso tudo tem um propósito maior. Agora depende do tempo deles e da recuperação", disse o motorista de aplicativo.
Diones contou também na entrevista que teve contato com Sthefany Brito, irmã de Kayky, logo após o acidente, quando ele foi bloqueado por empresas de aplicativo. "Fui para a internet falar que não tinha mais como trabalhar, que meu carro estava todo quebrado. Tinha sido bloqueado pelos aplicativos. Depois que publiquei esse vídeo, ela entrou em contato comigo", conta o profissional.
A investigação da polícia concluiu que Diones estava abaixo do limite de velocidade autorizado na via em que dirigia. Por conta disso, o motorista, que prestou socorro ao ator logo após o acidente, não será indiciado, motivo pelo qual, ele se diz "aliviado".
Diones contou também que não reconheceu imediatamente que era Kayky Brito. Na entrevista, ele falou que só depois, ouvindo as pessoas que se aproximavam da cena, ele se deu conta que se tratava do ator. "Foi aí que me atentei. Já tinha o visto na televisão, quando vi Chocolate com Pimenta", comentou.

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