Motorista que atropelou Kayky Brito diz que gostaria de encontrar ator

Kayky Brito e Diones da Silva, motorista de aplicativo que o atropelou Crédito: Reprodução/Instagram

Em uma entrevista para o programa Fofocalizando, no SBT, o motorista que dirigia o carro que atropelou Kayky Brito disse que gostaria de encontrar com o ator. Diones Coelho da Silva falou ao programa que chegou a procurar a família de Kayky, que teve alta na última sexta após quase um mês de internamento no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro.

"Ainda não o encontrei, mas até procurei. Queria dar um abraço nele, falar do amor de Deus. Porque eu creio que isso tudo tem um propósito maior. Agora depende do tempo deles e da recuperação", disse o motorista de aplicativo.

Diones contou também na entrevista que teve contato com Sthefany Brito, irmã de Kayky, logo após o acidente, quando ele foi bloqueado por empresas de aplicativo. "Fui para a internet falar que não tinha mais como trabalhar, que meu carro estava todo quebrado. Tinha sido bloqueado pelos aplicativos. Depois que publiquei esse vídeo, ela entrou em contato comigo", conta o profissional.

A investigação da polícia concluiu que Diones estava abaixo do limite de velocidade autorizado na via em que dirigia. Por conta disso, o motorista, que prestou socorro ao ator logo após o acidente, não será indiciado, motivo pelo qual, ele se diz "aliviado".