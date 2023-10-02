Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Quem é Tamara Dalcanale, mulher do ator Kayky Brito

Jornalista reside em Curitiba com ator e está com ele desde 2020; ausência da mulher em comemoração familiar para Kayky se tornou alvo de especulação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 11:45

Jornalista e influenciadora, Tamara Dalcanale, mulher de Kayky Brito, tem mais de 82 mil seguidores no Instagram. Companheira do ator desde 2020, ela é dona de uma marca de bolsas chamada GOA, e mostra sua rotina com a família e sua empresa nas redes sociais.
Tamara Dalcanale, Kayky Brito e o pequeno Kael: família reside em Curitiba
Tamara Dalcanale, Kayky Brito e o pequeno Kael: família reside em Curitiba Crédito: instagram@
Avistada pela primeira vez com Kayky no Carnaval de 2020, Tamara anunciou sua gravidez em junho de 2021. O casal tem o pequeno Kael, hoje com quase 2 anos. Ela também é mãe de Felipe, 7, e Carolina, 5, frutos de um relacionamento anterior.
Tamara reside em Curitiba, no Paraná, com o ator e as crianças. No último sábado, 30, ela comemorou a alta de Kayky em seu Instagram, e contou que voltará para a cidade enquanto seu marido se recupera.
"Com o coração muito alegre, porém partido, agora é minha hora de ir", escreveu. "Enquanto o Kayky segue se recuperando um pouco mais no Rio, eu sigo para Curitiba, vou cuidar da nossa família e da vida que escolhemos ter juntos, até ele poder voltar".
"Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver", ressaltou. "Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário".

RELAÇÃO FAMILIAR

Com as comemorações a respeito da alta de Kayky, a relação entre a mulher e a família do ator se tornou alvo de especulação. Seguidores perceberam que Tamara não aparece nos registros publicados pela família de Kayky.
Em publicação feita pela irmã do ator, Sthefany Brito, é possível ver uma "festa" de comemoração para a alta de Kayky - mas não há foto ou menção de Tamara.
Nas fotos postadas por Dalcanale, estão somente ela, seu marido e seus filhos. Também não há menção da família Brito.
Um registro da noite do acidente, divulgado no último domingo, 1º, no Domingo Espetacular, mostra Kayky e Bruno de Luca conversando com uma mulher. Brito tenta interagir e aproxima seu rosto ao da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo colega.
A reportagem entrou em contato com Tamara, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

Veja Também

Kayky Brito: vídeo mostra ator sendo afastado de mulher por Bruno de Luca antes do acidente

Kayky Brito recebe alta de hospital após 27 dias internado

Motorista envolvido no atropelamento de Kayky Brito diz que agora tem trauma de dirigir

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Casamento Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã
Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados