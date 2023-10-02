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Kayky Brito: vídeo mostra ator sendo afastado de mulher por Bruno de Luca antes do acidente

Artista apareceu com o amigo conversando com uma jovem em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, momentos antes do atropelamento; ele recebeu alta na sexta (29)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 11:27

Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito
Imagens mostram Kayky Brito sendo afastado por mulher de Bruno de Luca Crédito: Reprodução/@kayky.brito/@brunodeluca
Um vídeo divulgado no domingo, 1º de outubro, mostrou o ator Kayky Brito antes de sofrer o atropelamento que o deixaria em estado grave. O artista recebeu alta na sexta-feira, 29, e se recupera em casa após ter sofrido politraumatismos - múltiplas lesões que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo em decorrência de um trauma.
Ele foi obtido pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV, e mostra o ator conversando com o amigo, o também ator Bruno de Luca, e uma mulher. Kayky tenta interagir e beijar o rosto da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo colega.
O programa também transmitiu um registro de Diones Coelho da Silva, o motorista que atropelou o artista, momentos após o acidente. Ele é acalmado pela passageira que transportava no momento do atropelamento e por outro homem, que afirma que Kayky estaria bêbado enquanto tentava atravessar a via.
O acidente aconteceu por volta de 1 hora da manhã. Bruno de Luca, que deixou o local logo após o atropelamento, afirmou, em depoimento, que soube que a vítima era o amigo um dia depois do ocorrido.
Na última quarta-feira, 27, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito do acidente e disse que Diones não responderá por nenhum crime.
Conforme as investigações, o motorista dirigia abaixo da velocidade permitida, prestou socorro ao ator e fez o possível para evitar o atropelamento. A polícia pedirá o arquivamento do caso e a conclusão será encaminhada ao Ministério Público.

Bruno De Luca não será indiciado por omissão de socorro no acidente

Bruno de Luca não será indiciado por omissão de socorro no caso do acidente do ator Kayky Brito, conforme confirmado pelo Estadão na sexta-feira. De Luca, que estava no local do acidente, teria ido embora sem prestar socorro ao amigo.
Segundo o delegado responsável pelas investigações, informado pela assessoria de imprensa do 16ª DP (Barra da Tijuca), De Luca não será indiciado porque o motorista era quem tinha o dever legal de pedir socorro.
Como ele fez isso, qualquer outra pessoa no local fica isenta desta responsabilidade.
Nas redes, Bruno bloqueou os comentários do seu perfil do Instagram após críticas por supostamente não ter prestado ajuda ao amigo.

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