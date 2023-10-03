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Quem é Joana Sanz, esposa de Daniel Alves que desistiu do divórcio

Modelo de 30 anos teria decidido continuar casada com o jogador que é acusado de abusar sexualmente de uma mulher em uma casa de shows
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 13:45

A modelo Joana Sanz é esposa do jogador Daniel Alves
A modelo Joana Sanz é esposa do jogador Daniel Alves Crédito: Instagram @ joanasanz
Quando o jogador Daniel Alves foi preso, em janeiro deste ano, acusado abusar sexualmente de uma mulher na Espanha, a esposa dele, a modelo Joana Sanz evitou falar de separação. Quando suas publicações em redes sociais falavam em "aguentar firme", foi acusada pela imprensa de apoiar o marido e desmentiu.
Pouco tempo depois agradeceu aos seguidores pelo apoio no momento difícil: além da acusação contra o marido, passava pela perda de sua mãe. Após ter decidido pela separação e chegar a visitar o jogador na cadeia para tratar do divórcio, uma TV espanhola disse que ela teria desistido de se divorciar de Daniel.

QUEM É JOANA SANZ? 

Joana Sanz é uma modelo nascida em 1993, que acabou de completar 30 anos no último dia 6 de setembro. Os dois se casaram em 2017, após 2 anos de namoro, em uma cerimônia pequena em Ibiza. Por conta do trabalho de Daniel, o casal chegou a morar em Barcelona, Paris e São Paulo.
A modelo era muito ativa nas redes sociais opnde publicava fotos de suas viagens e passeios. Joana é mais reconhecida por seu trabalho impresso, já tendo aparecido em editoriais para a revista Elle e estrelado em campanhas publicitárias para marcas como Jimmy Choo.
Torcedora do Real Madrid, a modelo é conhecida por acompanhar os jogos do marido no estádio, sendo flagrada em um jogo do Barcelona. No início do caso de Daniel Alves com a justiça espanhola, Joana apagou fotos ao lado do lateral-direito em seu Instagram.
Joana é a segunda esposa de Alves, que já foi casado com Dinora Santana. Os dois foram casados até 2011. Ela e o jogador tiveram dois filhos. Com Joana, Daniel Alves não tem filhos.

JOANA SANZ E DANIEL ALVES VÃO SE SEPARAR? 

Depois de idas e vindas, de negar e confirmar o divórcio nos últimos nove meses, a modelo teria desistido de se separar do jogador, de acordo com o programa TardeAR do canal espanhol Telecinco. Joana teria resolvido manter o casamento com o ex-jogador da seleção brasileira que está preso por causa de um caso de agressão sexual.
Joana Sanz chegou a comunicar o término do relacionamento no início do ano, mas optou por continuar o casamento semanas depois por “não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil”, informou o programa de TV. Segundo a imprensa espanhola, Joana voltará a morar em Barcelona, na casa que pertence ao casal. Ela estava morando em Madri desde o início do processo.
De acordo com o programa, a decisão de Joana Sanz em manter-se casada com Daniel Alves tem a ver com os próximos passos judiciais do jogador. Preso desde janeiro na Espanha, o lateral-direito pode ser julgado pelo crime ainda este mês. As investigações do caso se encerraram em agosto e sua defesa optou por desistir de quaisquer novos recursos a fim de acelerar o julgamento e se tornar réu no processo. De acordo com a imprensa espanhola, Joana recebe cartas de Daniel Alves duas vezes ao mês em sua casa.

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