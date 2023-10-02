Advogado de Diego Alemão diz que quadro do ex-BBB na reabilitação é ‘grave’

O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@diegogasques

O advogado Jeffrey Chiquini, responsável pela defesa do ex-BBB Diego Alemão, afirmou que o quadro do empresário é “grave”. Ele foi internado em uma clínica de reabilitação após ser preso por porte ilegal de arma na última terça-feira, 26 de setembro.

Na ocasião, o campeão da sétima edição Big Brother Brasil estava “aparentemente alterado” e tentou fugir em um táxi, mas foi interceptado pela polícia no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Após preso, ele pagou fiança de R$ 4 mil e foi liberado.

O caso foi tema de uma reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, neste domingo, 1º. À emissora, Chiquini defendeu Alemão: "Sabemos que ele, em sã consciência, jamais agiria daquela forma. Diego não é agressivo. Diego, em hipótese alguma, colocaria a vida de alguém em perigo".