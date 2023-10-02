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Advogado de Diego Alemão diz que quadro do ex-BBB na reabilitação é ‘grave’

Campeão da 7ª edição do reality foi internado em uma clínica de reabilitação após ser preso por porte ilegal de arma
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 16:07

O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro
O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@diegogasques
O advogado Jeffrey Chiquini, responsável pela defesa do ex-BBB Diego Alemão, afirmou que o quadro do empresário é “grave”. Ele foi internado em uma clínica de reabilitação após ser preso por porte ilegal de arma na última terça-feira, 26 de setembro.
Na ocasião, o campeão da sétima edição Big Brother Brasil  estava “aparentemente alterado” e tentou fugir em um táxi, mas foi interceptado pela polícia no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Após preso, ele pagou fiança de R$ 4 mil e foi liberado.
O caso foi tema de uma reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, neste domingo, 1º. À emissora, Chiquini defendeu Alemão: "Sabemos que ele, em sã consciência, jamais agiria daquela forma. Diego não é agressivo. Diego, em hipótese alguma, colocaria a vida de alguém em perigo".
Segundo o advogado, o ex-BBB está passando por uma depressão e por problemas de abuso de substâncias. "Ele abriu o coração para a família e voluntariamente, espontaneamente, buscou ajuda. Diego Alemão encontra-se internado em clínica de reabilitação, mas infelizmente o quadro dele é grave", revelou.

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