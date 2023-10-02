Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Talento

Rodrigo Simas acerta com a Globo e será Zé Venâncio em Renascer

Ator ainda não estava confirmado no remake da trama de Benedito Ruy Barbosa devido a problemas com agenda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 11:56

O ator Rodrigo Simas, 31, estará no elenco do remake de "Renascer", cuja estreia na Globo está programada para janeiro de 2024. A reportagem apurou que ele assinou o contrato nos últimos dias após resolver algumas pendências com a emissora.
Rodrigo Simas deixou a Rede Globo após 10 anos de contrato
Rodrigo Simas assinou contrato com a Globo para participar de remake de Renascer Crédito: João Miguel Júnior/TVGlobo
Na nova versão da trama de 1993, ele será Zé Venâncio, um dos filhos de José Inocêncio, que será interpretado por Marcos Palmeira. Na versão original, Zé Venâncio foi feito por Taumaturgo Ferreira.
No mês de setembro, foi noticiado que havia um conflito de agendas entre as partes para a gravação da trama adaptada por Bruno Luperi. Simas tinha outros projetos encaminhados para o ano que vem.
Mas agora tudo foi acertado. "Renascer" vai marcar o retorno dele para as novelas da Globo. A última produção do gênero havia sido "Salve-se Quem Puder" (2020-2021).

Veja Também

Quem é Tamara Dalcanale, mulher do ator Kayky Brito

Kayky Brito: vídeo mostra ator sendo afastado de mulher por Bruno de Luca antes do acidente

Preta Gil posa para foto com bolsa de ileostomia: 'Não tenho vergonha'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados