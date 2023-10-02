Marcus Buaiz sobre oito meses com Isis Valverde: "Somos nós em nosso próprio mundo"

Marcus Buaiz e Isis Valverde: 8 meses de relacionamento Crédito: Instagram@marcusbuaiz

O empresário Marcus Buaiz celebrou oito meses de namoro ao lado da atriz Isis Valverde nesta segunda-feira, 2. Discretos, os dois assumiram o relacionamento publicamente em junho deste ano, no Dia dos Namorados.

Marcus publicou uma série de registros em um jantar com a artista, além de fotos de momentos íntimos, como de mãos dadas e de uma viagem que fizeram juntos. "Olhe para as estrelas, veja como elas brilham para você. Tantos momentos lendários. Somos nós em nosso próprio mundo e vivendo nosso amor", escreveu o empresário.

No Dia dos Namorados, Isis havia compartilhado um buquê de rosas que havia recebido de Marcus e lhe dedicou um poema. O empresário publicou uma foto em que aparecia de mãos dadas com a atriz e citou o trecho de uma música da dupla Matheus e Kauan.

A artista anunciou o fim do casamento com André Resende em fevereiro de 2022 após seis anos juntos. Os dois são pais de Rael.