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Marcus Buaiz sobre oito meses com Isis Valverde: "Somos nós em nosso próprio mundo"

Discretos, os dois assumiram o relacionamento publicamente em junho deste ano, no Dia dos Namorados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 16:00

Marcus Buaiz e Isis Valverde: 8 meses de relacionamento
Marcus Buaiz e Isis Valverde: 8 meses de relacionamento Crédito: Instagram@marcusbuaiz
O empresário Marcus Buaiz celebrou oito meses de namoro ao lado da atriz Isis Valverde nesta segunda-feira, 2. Discretos, os dois assumiram o relacionamento publicamente em junho deste ano, no Dia dos Namorados.
Marcus publicou uma série de registros em um jantar com a artista, além de fotos de momentos íntimos, como de mãos dadas e de uma viagem que fizeram juntos. "Olhe para as estrelas, veja como elas brilham para você. Tantos momentos lendários. Somos nós em nosso próprio mundo e vivendo nosso amor", escreveu o empresário.
No Dia dos Namorados, Isis havia compartilhado um buquê de rosas que havia recebido de Marcus e lhe dedicou um poema. O empresário publicou uma foto em que aparecia de mãos dadas com a atriz e citou o trecho de uma música da dupla Matheus e Kauan.
A artista anunciou o fim do casamento com André Resende em fevereiro de 2022 após seis anos juntos. Os dois são pais de Rael.
Marcus, por sua vez, anunciou o fim do relacionamento com Wanessa Camargo depois de 17 anos em maio do ano passado. Eles são pais de João e José.

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