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Isis Valverde se declara para Marcus Buaiz nas redes: "Acordou um coração"

Atriz prestou homenagem ao capixaba, que está completando 44 anos, com fotos e textos apaixonados nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 14:46

Isis Valverde comemorou o aniversário de Marcus Buaiz com um post no Instagram
Isis Valverde comemorou o aniversário de Marcus Buaiz com um post no Instagram Crédito: Instagram@isisvalverde
O clima de lua de mel entre Isis Valverde e Marcus Buaiz parece ser eterno. Nesta quarta (26), a atriz prestou uma homenagem ao capixaba, que está completando 44 anos, com fotos e textos apaixonados nas redes sociais.
Na publicação, ela afirmou "o que começou como um encontro despretensioso virou um amor". "Hoje é um dia especial! Pra ele e pra mim! Esse encontro despretensioso que acordou um coração e que hoje se vê leve em revoada! Parabéns meu amor, que Deus te proteja MUITO️!", se declarou Isis. "Obs: COM expresso martini!", disse ela, indicando o drinque favorito do empresário.
Isis, na mesma publicação no Instagram, citou um texto de Martha Medeiros. "O verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo, por conjunção estelar. Ninguém ama outra pessoa porque ela é educada, veste-se bem e é fã do Caetano. Isso são só referências. Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá, ou pelo tormento que provoca".
Os pombinhos assumiram o romance no final de junho, mas o casal já tinha sido visto junto há meses. O namoro é o primeiro relacionamento da atriz desde o fim do casamento com André Resende, com quem tem um filho, Rael, de 4 anos. Marcus também terminou o casamento de 17 anos com Wanessa no ano passado. O capixaba e a filha de Zezé Di Camargo são pais de dois meninos, José Marcus, de 11 anos, e Francisco, de 9.

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