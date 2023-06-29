Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilham primeiras fotos juntos

Mais do que juntos, together! Nesta quarta (28), Isis Valverde e Marcus Buaiz publicaram alguns registros nas redes sociais e confirmaram que o romance entre eles está mesmo rolando. Através do Instagram, os dois compartilharam fotos do período que estão passando juntinhos nos Estados Unidos.
A atriz publicou várias fotos de passeios que os dois têm feito por Utah. Já o capixaba postou, entre outras fotos, registros dos dois curtindo a hospedagem no hotel Amangiri, no mesmo Estado.
Desde fevereiro, o casal está se revezando entre alguns momentos no Brasil e uma temporada nos Estados Unidos. No começo de abril, o colunista Lucas Pasin, do portal Splash UOL, já havia divulgado que o casal estava procurando por uma casa ou terreno em Beverly Hills, na Califórnia. O objetivo era terem um local para estarem juntos com mais privacidade e interagirem com os filhos.
Os rumores do romance entre eles, porém, começaram a rolar depois do Carnaval. Em abril, Isis chegou a dar uma entrevista à revista Glamour em que disse que o romance com Buaiz começou por causa dos boatos de que estariam juntos.