Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilham primeiras fotos juntos

A atriz publicou várias fotos de passeios que os dois têm feito por Utah. Já o capixaba postou, entre outras fotos, registros dos dois curtindo a hospedagem no hotel Amangiri, no mesmo Estado.

Os rumores do romance entre eles, porém, começaram a rolar depois do Carnaval. Em abril, Isis chegou a dar uma entrevista à revista Glamour em que disse que o romance com Buaiz começou por causa dos boatos de que estariam juntos.