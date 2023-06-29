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Nasce o quarto filho de John Legend

Wren Alexander Stephens veio ao mundo por meio de uma barriga de aluguel
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 08:41

John Legend compartilha registro ao lado dos quatro filhos
John Legend compartilha registro ao lado dos quatro filhos Crédito: Reprodução/Instagram/@johnlegend
O cantor John Legend e sua esposa, Chrissy Teigen, anunciaram através de suas redes sociais o nascimento de seu quarto filho, nesta quarta-feira (28). O bebê, chamado Wren Alexander Stephens, veio ao mundo por meio de uma barriga de aluguel.
Em um texto emocionante publicado no Instagram, Chrissy relembrou sua experiência de aborto e explicou a decisão de optar pela barriga de aluguel para a chegada de seu quarto filho. "Após a perda de Jack, pensei que nunca mais seria capaz de engravidar novamente. Ainda carrego muitas dessas lembranças bloqueadas, mas recordo claramente estar cercada por pessoas que desejavam me proteger da dor e da perda mais uma vez", compartilhou.
Chrissy revelou que conheceu Alexandra, a mulher que se tornou sua barriga de aluguel, quando decidiu tentar uma nova gravidez através de inseminação artificial. Através desse processo, Chrissy deu à luz Esti, e no dia 19 de junho, Wren veio ao mundo.
Além de Wren, Chrissy e John Legend são pais de Luna, de 6 anos, Miles, de 4 anos, e Esti, com apenas 3 meses. O casal enfrentou a perda de Jack durante a vigésima semana de gestação.

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