Amigo de Gugu revela bastidores da relação do apresentador e de Rose Miriam

Rose Miriam compartilha registro ao lado de Gugu Liberato: "Meu eterno querido anjo!" Crédito: Reprodução/Instagram/@rosemiriamoficial

A briga pela herança bilionária de Gugu Liberato segue ganhando novos capítulos. Na última segunda (26), o colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, divulgou detalhes de um depoimento do amigo e "braço direito" do apresentador à Justiça. No documento, Homero Salles revelou como era a relação íntima de Gugu e Rose Miriam.

Segundo o diretor e braço direito do apresentador, conforme publicado pelo portal, Gugu e Rose se conheciam há anos e sempre mantiveram um relacionamento próximo, mas nunca de forma sexual. Salles, que já dirigiu sucessos de Gugu, como "Domingo Legal" e "Programa do Gugu", disse em depoimento que Rose foi escolhida para ser mãe dos filhos do apresentador por ser de confiança.

Ainda de acordo com o colunista, em um outro trecho do depoimento, Salles afirmou que a convivência entre Gugu e Rose começou a ter ruídos em 2011, tendo sido preciso criar um documento com regras para a criação dos filhos.

APÓS A MORTE DO APRESENTADOR

O colunista Erlan Bastos ainda teve acesso à parte do depoimento em que Homero Salles afirma ter procurado Rose Miriam após a morte do apresentador, em novembro de 2019. O diretor teria dito à mãe dos filhos de Gugu que se ela entrasse com um processo estaria tirando os bens dos filhos.