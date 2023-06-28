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História de amor

Música de Rita Lee levou Lulu Santos a conhecer o marido

Em entrevista a podcast, cantor contou a história de amor com Clebson, que começou com 'Desculpe o Auê'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 11:06

Lulu Santos postou uma declaração de amor nas redes sociais
Lulu Santos postou uma declaração de amor nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@lulusantosoficial
Lulu Santos, 70, revelou detalhes sobre o casamento com Clebson Teixeira, 31, durante entrevista ao "Quem Pode, Pod" nesta terça-feira (27).
A história dos dois começou com uma música de Rita Lee, "Desculpe o Auê". Clebson assistiu a um vídeo em que Lulu cantava a música, como parte da divulgação do álbum "Baby Baby!", com composições da artista, morta em maio, aos 75 anos.
"Comecei a seguir e a me interessar. A gente começou a conversar", contou o marido do cantor, que acompanhou a entrevista nos bastidores do podcast.
Os dois estão juntos há seis anos e hoje moram em uma casa no Rio de Janeiro, por decisão de Clebson.
"Eu estava morando há 23 anos num apartamento que achava ok", disse Lulu. O marido, no entanto, achava apertado e o cantor concordou rapidamente com a mudança. "Quando eu vi, estava morando em outro bairro, numa casa", completou.
Os dois conversaram seis meses antes de se conhecerem pessoalmente. Após o primeiro encontro, Lulu chegou a morar em hotéis de Belo Horizonte, onde o marido vivia, para ficar próximo.
Hoje Clebson cuida dos negócios do músico. "Costumo dizer que sou a marca e ele é o CEO", afirmou Lulu.
O cantor contou também que já havia tido uma relação de quase 15 anos com outro homem e que as pessoas próximas sabiam. No entanto, ele não falava publicamente sobre isso.
Lulu questionou a curiosidade seletiva em torno do assunto. "Nunca ouvi alguém perguntar: você é hetero?", disse. "Isso é discriminação".
Foi Clebson que tomou a iniciativa de tornar público o namoro dos dois, ao embarcar para Belo Horizonte, após um final de semana com o artista, em 2018.
Ele postou uma foto ao lado do então namorado, Lulu publicou a mesma imagem e assim o relacionamento ficou conhecido.
No podcast, o cantor se abriu também sobre o momento feliz que vive. "O amor te dá o conforto de ser desejado como você é", disse. "Eu só preciso agradar uma pessoa". O cantor afirmou que lutou muito para conquistar isso.

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