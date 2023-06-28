Madonna adia turnê após ser internada na UTI com infecção bacteriana

A cantora Madonna vai adiar sua turnê "Celebration" devido a problemas de saúde. A informação foi divulgada por seu empresário, Guy Oseary, nesta quarta-feira (28), através de seu Instagram.

Madonna teve que adiar sua nova turnê por conta de uma infecção bacteriana Crédito: Folhapress/Folhapress

"No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a passar vários dias na UTI. Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidado médico. A expectativa é de recuperação total", diz a publicação.

"Em momentos como este, vamos precisar interromper todos compromissos, incluindo a turnê. Compartilharemos mais detalhes com vocês assim que soubermos, inclusive a nova data de estreia da turnê e datas dos shows reagendados."

Madonna anunciou a "Celebration Tour" em janeiro deste ano. A 12ª turnê da cantora deve passar pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México, com shows nos quais vai tocar seus hits de 40 anos de carreira.