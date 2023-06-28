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Saúde

Madonna adia turnê após ser internada na UTI com infecção bacteriana

"Celebration" começaria em 15 de julho; notícia foi publicada pelo empresário da cantora, Guy Oseary, em seu Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 18:09

A cantora Madonna vai adiar sua turnê "Celebration" devido a problemas de saúde. A informação foi divulgada por seu empresário, Guy Oseary, nesta quarta-feira (28), através de seu Instagram.
Madonna
Madonna teve que adiar sua nova turnê por conta de uma infecção bacteriana Crédito: Folhapress/Folhapress
"No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a passar vários dias na UTI. Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidado médico. A expectativa é de recuperação total", diz a publicação.
"Em momentos como este, vamos precisar interromper todos compromissos, incluindo a turnê. Compartilharemos mais detalhes com vocês assim que soubermos, inclusive a nova data de estreia da turnê e datas dos shows reagendados."
Madonna anunciou a "Celebration Tour" em janeiro deste ano. A 12ª turnê da cantora deve passar pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México, com shows nos quais vai tocar seus hits de 40 anos de carreira.
A turnê, primeira leva de shows mundiais da cantora desde "Madame X Tour", de 2019, foi anunciada em um vídeo no qual Madonna e seus convidados fazem diversas insinuações sexuais e reencenam uma foto do livro "Sex".

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