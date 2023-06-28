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Sucesso capixaba

Charles Fricks, de Terra e Paixão, é eleito melhor ator no Brazil New Visions Festival

Ao HZ, o capixaba, que dá vida ao Ademir na trama das nove, diz ter ficado surpreso com o resultado divulgado na segunda (26)
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 17:02

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Charles Fricks, por seu talento, chama a atenção em
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Charles Fricks, por seu talento, chama a atenção em "Terra e Paixão" Crédito: Guto Costa
No ar como o destemido Ademir de "Terra e Paixão", novela das nove da TV Globo, o ator Charles Fricks tem mostrado que seu talento não se resume às telinhas. Na última segunda-feira (26), o capixaba ganhou o prêmio de Melhor Ator no Brazil New Visions Film Fest pelo curta "I Can Only Play Charles". 
Ao HZ, Charles disse ter ficado feliz e surpreso com o resultado do trabalho que foi feito no improviso, segundo ele. O ator ainda contou detalhes de como foi feita a produção.
Esse curta foi feito entre amigos. O diretor Daniel Herz trabalha comigo há 30 anos. O outro diretor, Pedro, conheci há poucos anos. Fizemos esse curta quase todo na casa do Daniel. Filmamos a mim respondendo a perguntas feitas pelos dois, tudo de improviso. Daniel e Pedro editaram e Mark Herz, filho do Daniel, que mora em Nova Iorque, tem inscrito o curta em festivais internacionais. Fiquei feliz e surpreso. É o segundo prêmio de Melhor Ator por este curta
Disponível na plataforma IMDb, o curta lançado em julho de 2022 retrata a aventura de um ator que só consegue interpretar um único personagem: ele mesmo. São 7 minutos, no total, de um "narcisismo contemporâneo", conforme define a sinopse.
A premiação foi fundada em 2021 e contempla curtas e longas-metragens produzidos por cineastas de todo o mundo. Ao todo, 20 categorias são premiadas, incluindo Melhor Fotografia, Edição, Trilha Sonora, Filme, Animação e Figurino. "I Can Only Play Charles" também foi indicado na mesma premiação na categoria "Melhor Roteiro", mas acabou não levando o prêmio para casa. 
Este é o terceiro prêmio que o curta conquista. Em 2022, "I Can Only Play Charles" conquistou o prêmio de Melhor Filme Experimental no Bugia Film Festival, da Itália. No mesmo ano, Charles Fricks também foi premiado como Melhor Ator no 9º Festival Ibero Americano de Cinema, em São Paulo.

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