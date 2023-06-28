Charles Fricks, de Terra e Paixão, é eleito melhor ator no Brazil New Visions Festival

Esse curta foi feito entre amigos. O diretor Daniel Herz trabalha comigo há 30 anos. O outro diretor, Pedro, conheci há poucos anos. Fizemos esse curta quase todo na casa do Daniel. Filmamos a mim respondendo a perguntas feitas pelos dois, tudo de improviso. Daniel e Pedro editaram e Mark Herz, filho do Daniel, que mora em Nova Iorque, tem inscrito o curta em festivais internacionais. Fiquei feliz e surpreso. É o segundo prêmio de Melhor Ator por este curta