Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • 5 livros essenciais sobre a luta e os direitos da comunidade LGBTQIA+
Literatura

5 livros essenciais sobre a luta e os direitos da comunidade LGBTQIA+

Estas obras são enriquecedoras para entender e se aprofundar sobre a luta, personagens e ter uma visão ampla sobre a comunidade
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 12:22

A luta pelos direitos e a busca por igualdade faz parte da história da comunidade LGBTQIA+. Para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento sobre o tema, a leitura é uma maneira poderosa de compreender as lutas enfrentadas e as conquistas alcançadas. Essas obras exploram questões como identidade, ativismo e representatividade, proporcionando uma visão ampla sobre a comunidade diversa e resiliente.
Veja 5 livros para entender a luta e os direitos da comunidade LGBTQIA+!

1. Viagem Solitária (João Nery)

Imagem Edicase Brasil
Livro conta a história do primeiro homem trans brasileiro operado (Imagem: Reprodução Digital | Editora Leya) Crédito:
É uma obra autobiográfica poderosa e inspiradora que narra a jornada de João Nery como o primeiro homem trans operado do Brasil. O livro relata suas experiências pessoais, desde a infância até a cirurgia de redesignação sexual, explorando os desafios enfrentados por ele em relação à identidade de gênero, aceitação e busca pela realização pessoal.
Além de contar sua história pessoal, “Viagem Solitária” também contribui para a visibilidade e o entendimento das questões relacionadas à transexualidade, abrindo caminho para a discussão e a conscientização sobre os direitos e desafios enfrentados pela comunidade trans no Brasil.

2. Este livro é gay: E hetero, e bi, e trans… (James Dawson)

Imagem Edicase Brasil
Obra inclui diversas identidades de gênero e sexualidades (Imagem: Reprodução Digital | Editora Universo dos Livros) Crédito:
O autor não apenas esclarece conceitos importantes e a luta da comunidade, mas também compartilha histórias pessoais e exemplos da vida real para ilustrar os desafios e as experiências enfrentadas por pessoas LGBTQIA+. Dawson utiliza uma linguagem acessível e uma abordagem franca para explorar temas como orientação sexual, identidade de gênero , relacionamentos e saúde mental.

3. Devassos no Paraíso: A homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade (João Silvério Trevisan)

Imagem Edicase Brasil
História começa no colonialismo e segue aos dias atuais (Imagem: Reprodução Digital | Editora Monole) Crédito:
Neste livro, Trevisan traça um panorama histórico da homoafetividade no Brasil, desconstruindo estigmas e revelando episódios marcantes da trajetória LGBTQIA+ no país. O autor realiza uma abordagem abrangente e detalhada, explorando desde o período colonial até os dias atuais. É uma leitura imprescindível para todos que buscam uma compreensão mais profunda da luta por direitos e da construção da identidade LGBTQIA+ no contexto brasileiro.

4. Stonewall: A História Definitiva da Rebelião LGBTQ (David Carter)

Imagem Edicase Brasil
Stonewall deu origem ao mês do orgulho e diversos direitos LGBTQIA+ (Imagem: Reprodução Digital | Editora Zahar) Crédito:
Este livro é uma leitura obrigatória para compreender os eventos que levaram à rebelião de Stonewall em 1969, considerada um marco no movimento pelos direitos LGBTQIA+. O autor, David Carter, mergulha nas histórias e experiências dos manifestantes, analisando suas demandas e os desdobramentos que influenciaram a trajetória da luta pelos direitos da comunidade.

5. Eu sou uma lésbica (Cassandra Rios)

Imagem Edicase Brasil
O livro fala sobre a vivência lésbica no período dos anos 60 e 70 (Imagem: Reprodução Digital | Editora Malagueta) Crédito:
Uma obra corajosa e pioneira que aborda a temática lésbica na literatura brasileira. Publicado originalmente em 1979, o livro causou um grande impacto ao trazer à tona a vivência e as experiências de mulheres lésbicas em uma época em que o assunto era amplamente silenciado e estigmatizado. A obra de Cassandra Rios contribuiu para abrir caminhos para a representatividade LGBTQIA+ na literatura brasileira, e representa um marco na literatura nacional ao revisitar uma voz antes invisibilizada e marginalizada.

Bônus: Imprensa Gay no Brasil (Flávia Péret)

Imagem Edicase Brasil
Obra revela momentos cruciais da visibilidade LGBTQIA+ na imprensa (Imagem: Reprodução Digital | PubliFolha) Crédito:
O livro aborda o surgimento das primeiras revistas abertamente homossexuais nos anos 1960, que circulavam em círculos restritos. Em 1978, durante o governo de Ernesto Geisel, foi lançado o Lampião da Esquina, o primeiro jornal gay de circulação nacional, que teve sua existência até 1981. Nas décadas seguintes, com o fortalecimento dos grupos de defesa dos direitos dos gays e lésbicas, jornais, revistas e panfletos voltados para a comunidade LGBTQ+ se espalharam pelo Brasil.
Como vencedor do concurso Folha Memória, Programa de Orientação de Pesquisa em História do Jornalismo Brasileiro, o livro de Flávia Péret oferece uma visão aprofundada e fundamentada sobre a imprensa gay no Brasil.

Veja Também

10 filmes para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+

Viva a diversidade: 15 produtos para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIAP+

The Sims 4 se consolida como espaço de representação de pessoas LGBT+

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura dia Internacional do Orgulho Lgbt+ LGBTQIA+ Literatura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aves silvestres são resgatadas na BR 101 em Cariacica
Imagem de destaque
BYD lança Yuan Plus com motor duas vezes mais potente e nova versão do Dolphin
Imagem de destaque
Motorista cochila ao volante e atropela mulher em Rio Novo do Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados