Viva a diversidade: 15 produtos para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIAP+

APOIO
- Camiseta Community Tee, da Levi's. Preço: R$ 229,90
- Caneca de cerâmica Mickey Hands. Preço: R$ 101,37 no Amazon (COMPRE AQUI)
- Creme hidratante arco-íris edição limitada orgulho, da Nivea. Preço: R$ 20,39 no Amazon (COMPRE AQUI).
- Tênis Pride Chuck Taylor All Star Lift, da Converse. Preço: R$ 499,90
- Mini Bag Pride, da Havaianas. Preço: R$ 119,99
- Capacho Pride. Preço: R$ 69,00 no Amazon (COMPRE AQUI)
- Batom Viva Glam, da Mac Cosmetics. Preço: R$ 109,00
- Caneca Orgulho Bissexual. Preço: R$ 25,00 no Amazon (COMPRE AQUI)
- Conjunto de broches (5 unidades). Preço: R$ 67,98 no Amazon (COMPRE AQUI).
- Caderno de anotações, da Chico Rei. Preço: R$ 64,99
- Pulseira para relógio. Preço: R$ 41,73 no Amazon (COMPRE AQUI)
- Boné Pride Love Unites, da Adidas. Preço: R$ 179,99
- Óleo Capilar Elixir Ultime L’Huile Originale, da Kérastase. Preço: R$ 149,00
- Le Male Pride Masculino, de Jean Paul Gaultier. Preço: R$ 599,00.
- Meia de Cano Alto, da Renner. Preço: R$ 15,90
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável