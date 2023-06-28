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Viva a diversidade: 15 produtos para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIAP+

Marcas que apoiam o movimento de inclusão e respeito de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero lançam coleções exclusivas para o mês
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 10:34

Vitrine de produtos do dia do Orgulho LGBTQIA+
Uma seleção de produtos para celebrar o dia do Orgulho LGBTQIA+ Crédito: Divulgação
Desde 28 de junho de 1969, quando houve a Rebelião de Stonewall, em Nova Iorque, a luta pelos direitos da população LGBTQIAP+ nunca mais parou. Liderada pelas ativistas Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, os protestos foram organizados após a invasão de um bar voltado a este público por policiais numa época em que era proibido ser gay.
A sigla, que há algumas décadas era GLS (Gays, lésbicas e simpatizantes) foi ganhando novas letras - e importância - ao decorrer do tempo se tornando LGBTQIAP+: Lésbicas, Gays, Bissexual, Transexual, Queer, Intersexual, Assexual, Pansexual). Já o sinal + tenta dar conta das todas as outras possibilidades de identidade de gênero e orientação sexual.
Além de reconhecer a importância das pessoas LGBTQIAP+, junho também é o mês de luta, de apoiar o movimento de inclusão e respeito de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, além de ajudar projetos. A cada ano, mais marcas têm lançado produtos em edição limitada especificamente para o mês do orgulho, inclusive devolvendo seus lucros para ajudar e empoderar pessoas e instituições.

APOIO

A Mac Cosmetics, por exemplo, tem o projeto Viva Glam que promove a igualdade, arrecadando fundos que beneficiam ONGs engajadas em causas que amparam pessoas em situação de vulnerabilidade, igualdade de gênero, saúde sexual e direitos iguais para a comunidade. Para isso, 100% do valor da venda dos itens da linha Mac Viva Glam, será doado a instituições como Casa 1 e Grupo de Incentivo à Vida (GIV). 
A Kérastase apoia a causa LGBTQIAP+ com o lançamento de uma nova volumetria de 30 ml -  edição limitada - do óleo capilar Elixir Ultime L’Huile Originale. Com um design de edição limitada e inspirado nas seis cores do arco-íris do Orgulho, o produto terá todo seu lucro de vendas durante o mês de junho, no Brasil, doado para o projeto Maré de Belezas, da ONG Redes da Maré. A organização oferece bolsas de estudo e incentiva a empregabilidade para uma turma exclusiva, formada por mulheres da comunidade LGBTQIAP+.
A Nivea se une a organização TODXS que, por meio do investimento de 100% dos lucros das vendas do Creme especial edição Orgulho, irá financiar e apoiar o fortalecimento de 10 empreendimentos de pessoas trans e travestis, que receberão sessões de mentoria com especialistas em negócios da marca, além de um investimento de até R$ 3 mil para impulsionar suas estratégias empresariais.
Já a Havaianas lança noves produtos da coleção Pride, que reverte 7% do valor líquido arrecadado com as vendas para causas LGBTQIAP+, através da ONG All Out que atua no mundo em defesa dos direitos das pessoas da comunidade. Desde o início da coleção até 2022, Havaianas já repassou mais de R$ 4 milhões para a ONG. Entre na celebração e veja 15 produtos para você também comemorar e ajudar. 
Vitrine Orgulho LGBTQIA+
Uma seleção de produtos para celebrar o dia do Orgulho LGBTQIA+ Crédito: Divulgação
  1. Camiseta Community Tee, da Levi's. Preço: R$ 229,90

  2. Caneca de cerâmica Mickey Hands. Preço: R$ 101,37 no Amazon (COMPRE AQUI)

  3. Creme hidratante arco-íris edição limitada orgulho, da Nivea. Preço: R$ 20,39 no Amazon (COMPRE AQUI).    

  4. Tênis Pride Chuck Taylor All Star Lift, da Converse. Preço: R$ 499,90

  5. Mini Bag Pride, da Havaianas. Preço: R$ 119,99

  6. Capacho PridePreço: R$ 69,00 no Amazon (COMPRE AQUI)

  7. Batom Viva Glam, da Mac Cosmetics. Preço: R$ 109,00
Vitrine Orgulho LGBTQIA+
Uma seleção de produtos para celebrar o dia do Orgulho LGBTQIA+ Crédito: Divulgação
  1. Caneca Orgulho BissexualPreço: R$ 25,00 no Amazon (COMPRE AQUI)

  2. Conjunto de broches (5 unidades). Preço: R$ 67,98 no Amazon (COMPRE AQUI). 

  3. Caderno de anotações, da Chico Rei. Preço: R$ 64,99

  4. Pulseira para relógio. Preço: R$ 41,73 no Amazon (COMPRE AQUI)

  5. Boné Pride Love Unites, da Adidas. Preço: R$ 179,99

  6. Óleo Capilar Elixir Ultime L’Huile Originale, da Kérastase. Preço: R$ 149,00

  7. Le Male Pride Masculino, de Jean Paul Gaultier. Preço: R$ 599,00. 

  8. Meia de Cano Alto, da Renner. Preço: R$ 15,90

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