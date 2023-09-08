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Admiração

Marcus Buaiz nega crise com Isis Valverde: 'estou muito feliz'

O empresário contou que conheceu a atriz pessoalmente pela primeira vez em Paris, por meio de amigos comuns
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 15:04

Isis Valverde comemorou o aniversário de Marcus Buaiz com um post no Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde: juntos  há 7 meses  Crédito: Instagram@isisvalverde
O empresário Marcus Buaiz deu uma entrevista à Quem, onde relembrou o fim do casamento com a cantora Wanessa Camargo e também comentou os rumores de crise no relacionamento com a atriz Isis Valverde. Marcus e Wanessa foram casados por quase 20 anos e a separação aconteceu em 2022. 
"Respeito muito o que a vida nos traz como desafio. Quem vive um divórcio, vive um luto. Vivi o meu. Isso foi extremamente importante para mim. Busquei ser uma pessoa melhor. Quando a gente se vê sozinho, a gente busca o autoconhecimento. Foi muito importante essa conexão comigo mesmo. Pude reconquistar um lugar muito especial de me sentir bem comigo mesmo", afirmou em entrevista para a revista Quem.
Ele contou que conheceu a atriz pessoalmente pela primeira vez em Paris, por meio de amigos comuns. "Honestamente não estava esperando quando a Isis apareceu, mas que sorte a minha que ela cruzou o meu caminho. Estava focado no trabalho e nas minhas coisas. Tem coisas na vida que a gente não controla. Estou muito feliz". 
Na entrevista, o empresário também comentou sobre os rumores de crise na relação com a atual namorada. "As pessoas sempre tentam de alguma forma participar, mas vai caber a nós, permitir que isso aconteça. Ciúmes não existe! Só existe muito respeito e admiração. Na nossa relação não há espaço para insegurança. Estamos juntos por opção e vivendo um momento positivo e especial", disse. 

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