Marcus Buaiz nega crise com Isis Valverde: 'estou muito feliz'

Marcus Buaiz e Isis Valverde: juntos há 7 meses Crédito: Instagram@isisvalverde

O empresário Marcus Buaiz deu uma entrevista à Quem, onde relembrou o fim do casamento com a cantora Wanessa Camargo e também comentou os rumores de crise no relacionamento com a atriz Isis Valverde. Marcus e Wanessa foram casados por quase 20 anos e a separação aconteceu em 2022.

"Respeito muito o que a vida nos traz como desafio. Quem vive um divórcio, vive um luto. Vivi o meu. Isso foi extremamente importante para mim. Busquei ser uma pessoa melhor. Quando a gente se vê sozinho, a gente busca o autoconhecimento. Foi muito importante essa conexão comigo mesmo. Pude reconquistar um lugar muito especial de me sentir bem comigo mesmo", afirmou em entrevista para a revista Quem.

Ele contou que conheceu a atriz pessoalmente pela primeira vez em Paris, por meio de amigos comuns. "Honestamente não estava esperando quando a Isis apareceu, mas que sorte a minha que ela cruzou o meu caminho. Estava focado no trabalho e nas minhas coisas. Tem coisas na vida que a gente não controla. Estou muito feliz".