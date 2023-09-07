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No hospital

Preta Gil faz desabafo sobre ansiedade: "Palpitação e aperto no peito"

A cantora disse no Instagram sofrer dos sintomas relacionados à ansiedade, como palpitação, aperto no peito, vontade de chorar e uma tendência a "ficar se culpando por tudo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 15:13

A cantora Preta Gil
Preta Gil desabafa sobre ansiedade Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
Em meio ao tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil desabafou sobre turbulências enfrentadas com sua saúde mental.
A cantora disse no Instagram sofrer dos sintomas relacionados à ansiedade, como palpitação, aperto no peito, vontade de chorar e uma tendência a "ficar se culpando por tudo".
"Ter ansiedade é você ir dormir três horas da manhã e acordar às sete com um bolo na garganta, dor de barriga, vontade infinita de chorar, palpitação e aperto no peito com pensamentos acelerados quando você não tem culpa de nada e sofre e se culpa por tudo", diz o post compartilhado pela artista.
Preta Gil está internada desde 16 de agosto, quando foi submetida a uma cirurgia para a retirada do tumor. Na ocasião, os médicos realizaram uma histerectomia total abdominal, que é a retirada do útero por meio de uma incisão no abdômen.
Nesse período de luta contra o câncer, revelado por Preta Gil em março, a artista precisou lidar publicamente com o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy, após ser traída pelo influenciador fitness.
Godoy se envolveu amorosamente com Ingrid Lima, ex-stylist da cantora. Recemente, Preta refletiu sobre a traição e disse que os dois "foram cruéis, frios, maquiavélicos e sujos" com ela.

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