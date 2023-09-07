Preta Gil faz desabafo sobre ansiedade: "Palpitação e aperto no peito"

Preta Gil desabafa sobre ansiedade Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil

Em meio ao tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil desabafou sobre turbulências enfrentadas com sua saúde mental.

A cantora disse no Instagram sofrer dos sintomas relacionados à ansiedade, como palpitação, aperto no peito, vontade de chorar e uma tendência a "ficar se culpando por tudo".

"Ter ansiedade é você ir dormir três horas da manhã e acordar às sete com um bolo na garganta, dor de barriga, vontade infinita de chorar, palpitação e aperto no peito com pensamentos acelerados quando você não tem culpa de nada e sofre e se culpa por tudo", diz o post compartilhado pela artista.

Nesse período de luta contra o câncer, revelado por Preta Gil em março, a artista precisou lidar publicamente com o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy, após ser traída pelo influenciador fitness.