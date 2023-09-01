Preta Gil tem obstrução intestinal pós-cirurgia; entenda a condição

Preta Gil precisou voltar a usar sonda no nariz Crédito: Reprodução @Pretagil

"Bom dia, viram que a sondinha voltou né? Pois é, vou fazer um vídeo mais tarde explicando. Mas quando falo sobre reabilitação, é sobre isso, sobre o corpo, organismo, se acostumar com o novo. Como a gente tem a bolsinha de ileostomia, o trânsito foi todo desviado. Acontece que eu tive uma obstrução intestinal, que me deu como se fosse uma prisão de ventre. As fezes não foram para a bolsinha, ficaram acumuladas, e isso me deu enjoo, vômito", começou.

"Para drenar melhor o estômago, o líquido, voltou a sonda nasogástrica. E é isso, estou indo fazer uma tomografia, e já volto. Acho que expliquei direito, bora que bora, um dia de cada vez", disse a artista.

O QUE É?

O cirurgião geral e oncológico Eron Machado Cobe, da Unimed Vitória, explica que a obstrução intestinal consiste na interrupção mecânica de algum ponto do trato gastrointestinal, impossibilitando a passagem de alimentos, secreções digestivas e até fezes quando forem obstruções intestinais baixas, na parte final do trato digestivo.

"Uma situação que pode simular uma obstrução intestinal é o que chamamos de íleo paralitico. Situação em que há uma redução ou demora do reestabelecimento do peristaltismo (movimento) intestinal, que pode ocorrer por alterações hidroeletrolíticas (alterações dos íons do organismo) ou mesmo pela manipulação intestinal, sendo o quadro muito parecido com obstrução intestinal".

Entre os principais sintomas do problema estão a dor abdominal, distensão, náuseas, vômitos e parada total ou parcial da eliminação de gazes. O médico conta que o desenvolvimento de câncer no órgão e na região abdominal pode comprimir a parede intestinal e levar ao bloqueio. "Tumores no intestino podem crescer e obstruir a luz do órgão, já os tumores em estruturas adjacentes podem invadir o intestino seja ele delgado (intestino fino) ou cólon (intestino grosso) e causar obstrução da mesma forma, ou então esses tumores próximos ao intestino, podem, por compressão extrínseca - sem invadir -, causar um ponto de obstrução", diz Eron Machado Cobe.

Todos os pacientes que já foram submetidos a cirurgias abdominais têm uma chance maior de evoluir com quadros de obstrução intestinal em decorrência do aparecimento de bridas e aderências, que podem levar a 'dobras' da alça intestinal, causando a obstrução

O médico explica que, como há uma obstrução do trato intestinal, os alimentos ou mesmo as secreções produzidas pelo trato digestivo ficam estagnadas dentro do estômago e alças intestinais, gerando muito desconforto e vômitos de repetição. "Por esse motivo, é colocada uma sonda nasogástrica, uma sonda que é introduzida pelo nariz e sua extremidade distal fica locada no interior do estômago, dando maior conforto ao paciente até a resolução do quadro", diz Eron Machado Cobe.

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