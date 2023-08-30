Eliezer é submetido a cirurgia de ginecomastia; entenda o procedimento

Eliezer passou por uma cirurgia de correção para as mamas Crédito: Reprodução @Eliezer

O ex-BBB Eliezer passou por uma cirurgia de ginecomastia (correção para as mamas, que aumentam de tamanho) e lipoaspiração. No Instagram, o ex-BBB contou a novidade para os seguidores e informou que o procedimento foi tranquilo."Realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais", disse.

O cirurgião plástico Guilherme Guardia Mattar, membro da BAPS (Brazilian Association of Plastic Surgeons), explica que a ginecomastia é uma condição relativamente comum em homens que pode causar o aumento das mamas. “A ginecomastia é uma condição de mamas superdesenvolvidas ou aumentadas em homens que pode ocorrer em qualquer idade. A condição pode ser resultado de alterações hormonais, hereditariedade, obesidade ou uso de certos medicamentos, como uso de testosterona. A cirurgia de correção de ginecomastia reduz o tamanho das mamas nos homens, corrigindo aréolas grandes e realçando os contornos do tórax”. Estudos já demonstraram que o aumento das mamas é associado a escores mais baixos de autoestima.

Segundo a associação, a ginecomastia caracteriza-se por: desenvolvimento excessivo de tecido glandular; pode vir acompanhada também de lipomastia (gordura localizada na região peitoral) e, às vezes, excesso de pele na mama; podendo ser representado pela presença unilateral (uma mama) ou bilateral (ambas as mamas). “Em casos graves de ginecomastia, o peso do excesso de tecido mamário pode fazer com que os seios caiam e estiquem a aréola (a pele escura ao redor do mamilo). Nestes casos, a posição e o tamanho da aréola podem ser melhorados cirurgicamente e o excesso de pele pode ser retirado”, diz Guilherme Guardia Mattar.

A cirurgia de redução das mamas masculinas é feita com anestesia com sedação intravenosa e anestesia geral. “O médico recomendará a melhor opção. Nos casos em que o aumento do volume mamário é principalmente resultado do excesso de tecido adiposo, técnicas de lipoaspiração podem ser usadas. Isso requer a inserção de uma cânula, um tubo oco fino, através de várias pequenas incisões. A cânula é movida para frente e para trás em um movimento controlado para soltar o excesso de gordura, que é então removido do corpo por sucção a vácuo. Existem várias técnicas de lipoaspiração que podem ser utilizadas; a técnica mais adequada ao seu caso será definida antes do seu procedimento”, diz o cirurgião plástico.

As técnicas de excisão são recomendadas onde o tecido mamário glandular ou o excesso de pele devem ser removidos para corrigir a ginecomastia. A excisão também é necessária se a aréola for reduzida ou se o mamilo for reposicionado para um contorno masculino mais natural