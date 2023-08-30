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Redução do tamanho das mamas

Eliezer é submetido a cirurgia de ginecomastia; entenda o procedimento

A condição pode ser resultado de alterações hormonais, hereditariedade, obesidade ou uso de certos medicamentos, como uso de testosterona
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 14:38

Eliezer
Eliezer passou por uma cirurgia de correção para as mamas Crédito: Reprodução @Eliezer
O ex-BBB Eliezer passou por uma cirurgia de ginecomastia (correção para as mamas, que aumentam de tamanho) e lipoaspiração. No Instagram, o ex-BBB contou a novidade para os seguidores e informou que o procedimento foi tranquilo."Realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais", disse.
O cirurgião plástico Guilherme Guardia Mattar, membro da BAPS (Brazilian Association of Plastic Surgeons), explica que a ginecomastia é uma condição relativamente comum em homens que pode causar o aumento das mamas. “A ginecomastia é uma condição de mamas superdesenvolvidas ou aumentadas em homens que pode ocorrer em qualquer idade. A condição pode ser resultado de alterações hormonais, hereditariedade, obesidade ou uso de certos medicamentos, como uso de testosterona. A cirurgia de correção de ginecomastia reduz o tamanho das mamas nos homens, corrigindo aréolas grandes e realçando os contornos do tórax”. Estudos já demonstraram que o aumento das mamas é associado a escores mais baixos de autoestima.
Segundo a associação, a ginecomastia caracteriza-se por: desenvolvimento excessivo de tecido glandular; pode vir acompanhada também de lipomastia (gordura localizada na região peitoral) e, às vezes, excesso de pele na mama; podendo ser representado pela presença unilateral (uma mama) ou bilateral (ambas as mamas). “Em casos graves de ginecomastia, o peso do excesso de tecido mamário pode fazer com que os seios caiam e estiquem a aréola (a pele escura ao redor do mamilo). Nestes casos, a posição e o tamanho da aréola podem ser melhorados cirurgicamente e o excesso de pele pode ser retirado”, diz Guilherme Guardia Mattar.
A cirurgia de redução das mamas masculinas é feita com anestesia com sedação intravenosa e anestesia geral. “O médico recomendará a melhor opção. Nos casos em que o aumento do volume mamário é principalmente resultado do excesso de tecido adiposo, técnicas de lipoaspiração podem ser usadas. Isso requer a inserção de uma cânula, um tubo oco fino, através de várias pequenas incisões. A cânula é movida para frente e para trás em um movimento controlado para soltar o excesso de gordura, que é então removido do corpo por sucção a vácuo. Existem várias técnicas de lipoaspiração que podem ser utilizadas; a técnica mais adequada ao seu caso será definida antes do seu procedimento”, diz o cirurgião plástico.
As técnicas de excisão são recomendadas onde o tecido mamário glandular ou o excesso de pele devem ser removidos para corrigir a ginecomastia. A excisão também é necessária se a aréola for reduzida ou se o mamilo for reposicionado para um contorno masculino mais natural
O pós-operatório de uma cirurgia de ginecomastia se inicia até mesmo antes do procedimento, com adequação do peso e avaliação e orientações de um fisioterapeuta especializado, segundo o médico. “Após a cirurgia, alguns pacientes têm indicação para uso de dreno, de faixa de compressão, de tapping, que são as fitas compressivas, e, geralmente, há a necessidade de drenagem e trabalhos manuais de fisioterapia também. Esse acompanhamento dura o tempo necessário para o tratamento dessa pele, desse tecido, a fim de evitar danos como fibrose, irregularidades ou alterações da cicatrização, então o período de acompanhamento pós-operatório é variável”, finaliza Guilherme Guardia Mattar.

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