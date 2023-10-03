Ana Paula Renault: namorado de ex-BBB se pronuncia e reclama de exposição da infidelidade

Ana Paula Renault e Saul Luchtemberg: fim de relacionamento conturbado Crédito: Reprodução

O namorado de Ana Paula Renault se pronunciou após a ex-BBB expor que ele era casado. Nesta terça-feira, 3, Saul Luchtemberg confirmou o caso extraconjugal nas redes sociais.

O técnico em engenharia de 42 anos afirmou que, apesar da traição, ama sua mulher e reclamou da exposição feita por Paula. Saul alegou que sua privacidade foi "rompida por falta de ética e caráter".

"Eu passei por uma fase de separação no meu casamento em meados de novembro/dezembro de 2022! Conheci a Ana em fevereiro, por termos alguns amigos conhecidos, e por ela estar idealizando um projeto ao qual alguns amigos e profissionais iriam atuar, infelizmente eu e Ana tivemos uma aproximação devido a nossa afinidade e ideais", iniciou.

"Em junho desse ano, novamente, meu relacionamento se 'desgastou' e eu me aproximei de fato da Ana! Fomos ao The Town, mas não juntos! Apenas como amigos do mesmo ciclo social tanto que eu tinha dito ao Thiago (amigo em comum) que não gostaria de participar do mesmo camarote por respeito a minha excelentíssima esposa", escreveu.