Leandrinha Du Art promete quebrar o recorde de beijos de Viih Tube

Leandrinha Du Art fala sobre sexualidade nas redes sociais Crédito: Eloá Souza/Victor Couto

Mulher trans, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e influencer, Leandrinha Du Art, promete beijar mais de 47 pessoas na festa da “Casa da Barra”, promovida pelo humorista Carlinhos Maia, em Alagoas. A influencer chamou atenção por querer quebrar o recorde da ex-BBB Viih Tube, que beijou o mesmo número de pessoas na Farofa da Gkay.

Leandrinha ficou famosa por falar abertamente sobre sexo em suas redes sociais com mais de 670 mil pessoas. Na plataforma, a influencer conta detalhes sobre sua vida pessoal. Crônicas e contos eróticos também fazem parte do conteúdo da blogueira.

Mas esse livro aberto só começou em 2017, quando ela decidiu se arriscar na internet. Criada por uma família tradicional e religiosa, a influenciadora desistiu da religião e deu lugar para realmente ser quem era. A influenciadora, que tem um perfil onde compartilha estudos sobre teologia, investe em educação para acabar com a ideia de que "pessoas com deficiência não têm desejos sexuais".

Da cidade de Passos, interior de Minas Gerais, Leandrinha nasceu com a Síndrome de Larsen, uma rara condição genética que afeta o desenvolvimento dos ossos da criança desde o útero. Por conta da sua condição, a influencer enfrentou diversos problemas de autoestima, mas isso mudou quando o menino mais bonito da sua escola se interessou por ela, uma das histórias mais polêmicas da influencer.

Leandrinha é atualmente uma das vozes mais presentes em pautas anticapacitistas e pautas da comunidade LGBTQIAP+.Ela também ficou conhecida por ter sido destaque no São Paulo Fashion Week e por sua candidatura a deputada federal pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), mas não chegou a vencer para ocupar o cargo.

A influencer vem conquistando muitas pessoas com seus conteúdos, mas nem sempre foi assim. Leandrinha já sofreu ameaças e diversos comentários de ódio em seus conteúdos. Mesmo com muitos haters, a influencer tem ganhado cada vez mais espaço na internet.