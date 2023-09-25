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  • Ana Maria Braga diz que Carmen Miranda fez o que "Anitta faz hoje" fora do Brasil
Poderosa!

Ana Maria Braga diz que Carmen Miranda fez o que "Anitta faz hoje" fora do Brasil

Comparação foi feita pela apresentadora durante o "Domingão com Huck", da Rede Globo, deste domingo, 24
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 11:29

Ana Maria Braga interpretou Carmem Miranda no Domingão
Ana Maria Braga interpretou Carmem Miranda no Domingão Crédito: Reprodução/TV Globo
Ana Maria Braga venceu Gil do Vigor na Batalha do Lip Sync disputada neste domingo, 24, no Domingão com Huck. Ela interpretou músicas de Rita Lee e de Carmen Miranda, caracterizada como as artistas. Ao exaltar a relevância da atriz morta em 1955, fez uma comparação com Anitta.
"Para quem não conhece essa personagem, Carmen Miranda - tem duas gerações que não tiveram a oportunidade de saber quem foi e quem é essa mulher - com relação a nós, mulheres do Brasil inteiro, porque ela foi a primeira mulher a representar o Brasil fora do Brasil e fazer sucesso, como a Anitta faz hoje", destacou.
Em seguida, Ana Maria Braga concluiu: "Ela era fantástica. Quebrando todas as barreiras e levando o nome do Brasil com um sorriso, com bom humor, qualidade".
Confira abaixo as performances de Ana Maria Braga como Rita Lee e Carmen Miranda na Batalha do Lip Sync:

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