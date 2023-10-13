'O jogo virou': Melody recusa convite para fazer remix de nova música da Anitta

Melody comenta fala da cantora Anitta no "De Frente com Bloguerinha" Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta/@melodyoficial3

Anitta revelou que preferiu a versão de Melody da sua música Fake Love do que a original e sugeriu que a jovem fizesse um remix de seu próximo lançamento, Mil Veces. Melody respondeu a cantora nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, e recusando o convite.

Na entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, Anitta disse: "Super empresariaria a Melody. Ela tem uma presença, cara de pau, faz e fala o que quer, faz o marketing dela. Ela lembra muito eu. A irmã compõe as músicas, tem um talento surreal. Os desentendimentos engajam. Eu ficava escutando Fake Amor, eu amo, acho um máximo. E ela é linda".

Anitta falando que gostou mais de “Faking Love” na versão feita por Melody 🗣



ANITTA VS BLOGUEIRINHApic.twitter.com/kJXzt570G0 — Tracklist (@tracklist) October 12, 2023

Então, Melody rebateu: "Não pude deixar de olhar as menções nos vídeos da Anitta, dela comentando sobre mim, falando sobre Fake Amor e que gostou muito da música, e pedindo uma nova versão da música nova dela, Mil Vezes, né gente. Enfim, agora o recado é pra Anitta: muito obrigada pelos elogios, mas sinceramente, estou em outra fase da minha carreira. O jogo virou. Tô afim não".