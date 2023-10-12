Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

No De Frente com Blogueirinha, Anitta fala sobre preferir homens estrangeiros

'Não é que não tem homem no Brasil, os que tem eu já peguei', disse a cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 09:58

Anitta concedeu entrevista ao 'De Frente com Blogueirinha'
Anitta concedeu entrevista ao 'De Frente com Blogueirinha' Crédito: Reprodução/YouTube
Anitta foi a entrevistada desta quarta-feira (11) do programa online De Frente Com Blogueirinha. Antes de começar o papo, a cantora acendeu um incenso e presenteou a apresentadora com cristais contra inveja e "energias negativas", em tom de risada. Assim, as duas falaram sobre o retiro espiritual da artista.
"Antes era tudo sobre eu. Agora tá tudo bem, mais zen", disse Anitta, que promete lançar um novo álbum no próximo ano após o carnaval. A artista também brincou que seus fãs oscilam, e os chamou de "demoAnitters", mas que seu disco inédito deve atender às expectativas deles. "Vai para uma coisa bem doida, sample de funk antigo e pedimos autorização para DJ Marlboro e outros assim. Lá fora, eles não entendem nosso funk e aí tem que ter toda essa explicação", completou ela.
Na semana que vem, Anitta promete lançar seu novo single, "Mil Vezes". "Quanto mais você aquece a música, mais você bomba, e quando lança tem mais números", conta ela, que prepara a divulgação de "Grip", outro single, para mais adiante.
Blogueirinha também questionou sobre o VMA e como Anitta gerencia a própria equipe. "Sabe essas pessoas que criam problema? E que ela diz que trouxe a solução? Isso irrita. Todo mundo quer mostrar que está arrasando", comenta.
Ao ser questionada sobre a diferença de se apresentar no VMA e no Multishow, Anitta caiu na gargalhada junto com a âncora. "Tem tanto tempo que não faço, que acho que não sei mais (risos). VMA são três palcos, né?! Fica mais corrido", completou ela. Sobre o EMA, Anitta acredita que todos os indicados estão "super bem", já que é por votação popular. "Estou esperançosa, meus fãs conseguem tudo. No Prêmio Multishow, acho que não vou ganhar nada... (risos) até prefiro que seja assim."
Mudando completamente de assunto, Blogueirinha perguntou sobre affairs. "Eu tô solteiríssima, porque capricorniano é muito complicado (risos). Brincadeira. Eu fiquei em março desse ano com brasileiro, mas foi a última vez", afirmou, entre risadas. "Todos os que tinham, eu já peguei, agora que sou pessoa mudada, procurar outro foco. Quero casar, mas todos conhecem só a antiga Anitta. Lá fora, eles não conhecem intimidade, então aprendi bastante a diferenciar."
"Quando vende tanto um personagem, tudo pela fama e engajamento, mas eu mudei de ideia, amadureci. Eu não acho que vale mais a pena expor tanto minha vida pessoal, e na hora de relacionamento eu atraía aquilo. Acho que expor não é imaturo, a forma que eu fazia interferia."
Anitta conta que não faria música com o nome de um romance. "Conquistei tanta coisa sozinha que não teria essa moral. Com trabalho, eu sou chata. Foi tanta pedra que não tenho coragem de dar de bandeja, e cantar pra sempre..."

Veja Também

Anitta participa de retiro espiritual de R$ 11 mil: 'Luta contra ego'

Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza concorrem ao Prêmio Multishow 2023; veja indicados e como votar

Yuri Meirelles: Anitta deixa de seguir participante de A Fazenda acusado de homofobia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados