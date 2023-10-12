No De Frente com Blogueirinha, Anitta fala sobre preferir homens estrangeiros

Anitta concedeu entrevista ao 'De Frente com Blogueirinha' Crédito: Reprodução/YouTube

Anitta foi a entrevistada desta quarta-feira (11) do programa online De Frente Com Blogueirinha. Antes de começar o papo, a cantora acendeu um incenso e presenteou a apresentadora com cristais contra inveja e "energias negativas", em tom de risada. Assim, as duas falaram sobre o retiro espiritual da artista.

"Antes era tudo sobre eu. Agora tá tudo bem, mais zen", disse Anitta, que promete lançar um novo álbum no próximo ano após o carnaval. A artista também brincou que seus fãs oscilam, e os chamou de "demoAnitters", mas que seu disco inédito deve atender às expectativas deles. "Vai para uma coisa bem doida, sample de funk antigo e pedimos autorização para DJ Marlboro e outros assim. Lá fora, eles não entendem nosso funk e aí tem que ter toda essa explicação", completou ela.

Anitta falou sobre sua relação com seu fandom:



“Pra mim são demonitters, é um amor e ódio que vai rolando… Eles me amam, é só eu dar um peido mais diferente do que eles queriam que já me odeiam.” pic.twitter.com/Z3xlQ6fZvF — QG do POP (@QGdoPOP) October 11, 2023

Na semana que vem, Anitta promete lançar seu novo single, "Mil Vezes". "Quanto mais você aquece a música, mais você bomba, e quando lança tem mais números", conta ela, que prepara a divulgação de "Grip", outro single, para mais adiante.

Quem será o boy do clipe de "Mil Veces" que a @Anitta mostrou pra @iBlogueirinha?



ANITTA VS BLOGUEIRINHA pic.twitter.com/BTqp8VEcCN — Universal Music Brasil (@umusicbrasil) October 12, 2023

Blogueirinha também questionou sobre o VMA e como Anitta gerencia a própria equipe. "Sabe essas pessoas que criam problema? E que ela diz que trouxe a solução? Isso irrita. Todo mundo quer mostrar que está arrasando", comenta.

Ao ser questionada sobre a diferença de se apresentar no VMA e no Multishow, Anitta caiu na gargalhada junto com a âncora. "Tem tanto tempo que não faço, que acho que não sei mais (risos). VMA são três palcos, né?! Fica mais corrido", completou ela. Sobre o EMA, Anitta acredita que todos os indicados estão "super bem", já que é por votação popular. "Estou esperançosa, meus fãs conseguem tudo. No Prêmio Multishow, acho que não vou ganhar nada... (risos) até prefiro que seja assim."

"Me fala qual a diferença entre apresentar o VMAs e o Prêmio Multishow" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK EU TÔ PASSANDO MAL! #DeFrenteComBlogueirinha

ANITTA VS BLOGUEIRINHA pic.twitter.com/7UWczEo1h6 — Natan Corrêa ✶ (@natancrr) October 11, 2023

Mudando completamente de assunto, Blogueirinha perguntou sobre affairs. "Eu tô solteiríssima, porque capricorniano é muito complicado (risos). Brincadeira. Eu fiquei em março desse ano com brasileiro, mas foi a última vez", afirmou, entre risadas. "Todos os que tinham, eu já peguei, agora que sou pessoa mudada, procurar outro foco. Quero casar, mas todos conhecem só a antiga Anitta. Lá fora, eles não conhecem intimidade, então aprendi bastante a diferenciar."

"Quando vende tanto um personagem, tudo pela fama e engajamento, mas eu mudei de ideia, amadureci. Eu não acho que vale mais a pena expor tanto minha vida pessoal, e na hora de relacionamento eu atraía aquilo. Acho que expor não é imaturo, a forma que eu fazia interferia."