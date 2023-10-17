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Justiça

Anitta tem 15 dias para apresentar provas em processo movido por fã, diz Justiça do Rio

Idosa entrou com ação por teoricamente não ter autorizado imagem em documentário da artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 11:47

Cena da série 'Anitta - Made In Honório', da Netflix
Cena da série 'Anitta - Made In Honório', da Netflix Crédito: Netflix
A Justiça do Rio de Janeiro deu um prazo de 15 dias para que a cantora Anitta apresente provas em defesa de uma ação movida por uma fã idosa que alega não ter autorizado que uma imagem dela fosse ao ar no documentário "Anitta - Made in Honório". A artista não se pronunciou.
Segundo o TJ-RJ, Anitta disse que havia perdido os arquivos do circuito interno de sua casa e que esse fato impediria que o processo fosse adiante. Dessa forma, o juiz Josué de Matos Ferreira determinou que essa alegação seja comprovada nesse prazo.
Segundo ele, as filmagens seriam "prova relevante" no processo. Na ação, a idosa disse que virou alvo de "diversas chacotas" pela forma como foi apresentada na produção.
A mulher aparece no quinto episódio e, segundo mostrado na série, ela teria invadido a casa da cantora. No processo, porém, a senhora diz que a sua entrada na propriedade teria sido devidamente autorizada. A cena acontece a partir do minuto 20 do documentário.
Além desse caso, uma bailarina de nome Kelly que aparece durante alguns segundos no terceiro episódio da mesma série alega que não autorizou seu aparecimento e que não recebeu créditos. Por isso, entrou na Justiça para requerer R$ 50 mil de indenização por danos morais e materiais.
Segundo Gabriel de Paula Ferreira, advogado da bailarina, pouco importa se foram um ou dois segundos de exposição. "Juridicamente, o fato que enseja o dano é a imagem veiculada. Até os estagiários da série receberam os devidos créditos ao final do projeto, e minha cliente não", disse ele à reportagem.

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