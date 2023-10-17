Anitta tem 15 dias para apresentar provas em processo movido por fã, diz Justiça do Rio

Cena da série 'Anitta - Made In Honório', da Netflix Crédito: Netflix

A Justiça do Rio de Janeiro deu um prazo de 15 dias para que a cantora Anitta apresente provas em defesa de uma ação movida por uma fã idosa que alega não ter autorizado que uma imagem dela fosse ao ar no documentário "Anitta - Made in Honório". A artista não se pronunciou.

Segundo o TJ-RJ, Anitta disse que havia perdido os arquivos do circuito interno de sua casa e que esse fato impediria que o processo fosse adiante. Dessa forma, o juiz Josué de Matos Ferreira determinou que essa alegação seja comprovada nesse prazo.

Segundo ele, as filmagens seriam "prova relevante" no processo. Na ação, a idosa disse que virou alvo de "diversas chacotas" pela forma como foi apresentada na produção.

A mulher aparece no quinto episódio e, segundo mostrado na série, ela teria invadido a casa da cantora. No processo, porém, a senhora diz que a sua entrada na propriedade teria sido devidamente autorizada. A cena acontece a partir do minuto 20 do documentário.

Além desse caso, uma bailarina de nome Kelly que aparece durante alguns segundos no terceiro episódio da mesma série alega que não autorizou seu aparecimento e que não recebeu créditos. Por isso, entrou na Justiça para requerer R$ 50 mil de indenização por danos morais e materiais.